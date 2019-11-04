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Kıbrıslı Türk boksör turun. yine gururlandırdı

Demir yumruk lakaplı Kıbrıslı Türk boksör Metin Turunç, ilk rauntta bir buçuk dakikada İngiliz rakibini nakavt etti

04 Kasım 2019 Pazartesi 17:42
Kıbrıslı Türk boksör turun. yine gururlandırdı

KKTC’nin milli boksörü Metin Turunç, 2 Kasım Cumartesi akşamı İngiltere’nin Lincoln kentinde İngiltere’yi dev bir başarıya daha imza attı. Antrenör Mehmet Paşa ve KKTC Boksör Federasyon Başkanı Yıltan Zabit eşliğinde İngiltere’ye giderek profesyonel maçına çıkan Demir Yumruk, KKTC Bayrağı’nı tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Müsabakaya agresif ve hızlı başlayan milli boksörümüzün yumruklarına, İngiliz rakibi sadece bir buçuk dakika kadar dayanabildi. Yoğun bir katılımın olduğu müsabakada İngiliz rakibine adeta ringi dar eden Metin Turunç, rakibini demir yumruk darbesiyle yere indirdi. Bu sonucunun ardından Demir Yumruk Metin Turunç, seranomide KKTC bayrağını açtı ve bu esnada Metin Turunç’u desteklemeye gelen tüm boksör severler Demir Yumruk’u ayakta coşkuyla alkışladı ve büyük bir sevinç yaşadı

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk Boksör
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Lavuk 2019-11-04 18:10:09

Hade belki tanıdır KKTCyi.

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