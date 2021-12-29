Kıbrıslı Türk Dağcı Birkan Uzun'dan gururlandıran harket

Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan aslen Güzelyurtlu olan Birkan Uzun, 16 Aralık tarihinde, 4.892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırdı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan 28 yaşındaki Uzun, Antarktika kıtasındaki Vinson Dağı’nın zirvesine tırmanma hedefinin, dünyanın yedi kıtasının her birinin en yüksek dağına tırmanmayı içeren “Yedi Zirveler” projesinin beşinci ayağını oluşturduğunu söyledi. Uzun, “KKTC bayrağını zirvede dalgalandırabilmek çok gurur verici bir duygu, yetiştiğim ülkeye teşekkür etmek istedim” diye konuştu.

Seattle’da özel bir firmada yatırım danışmanlığı yapan Birkan Uzun, Vinson Dağı zirvesinden KKTC bayrağını dalgalandırdığını yansıtan fotoğrafıyla ve video ile birlikte sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “16 Aralık tarihinde, Antarktika’nın en yüksek noktası (4.892m) olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak Yedi Zirveler projemin beşinci ayağını başarıyla tamamlamış oldum” dedi.

“YILLARDIR AMBARGOLAR ALTINDAYIZ AMA HEDEFİNİZ NE OLURSA OLSUN AKLINIZA KOYARSANIZ BAŞARABİLİRSİNİZ”

Beş kişilik ekiple birlikte başarıyla zirveye tırmanışını tamamlamalarının ardından Vinson Dağı’ndaki kamptan paylaştığı videoda Birkan Uzun, “Burada, bu bayrağı tanımayan herkese bu bayrağı, KKTC’yi anlatıyorum. Biz yıllardır ambargolar altında yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ama sizlere vermek istediğim mesaj; hedefiniz ne olursa olsun aklınıza koyarsanız mutlaka başarabilirsiniz. Ambargolar buna engel olamaz. Her şey akılda ve kalpte biter. Bir şeyi gerçekten isterseniz önünüzde hiç bir şey duramaz. Dünyanın neresine bakarsanız başarılı Kıbrıslı Türkleri görebilirsiniz. Dünya bunu bilmiyor olabilir ama bilecek. Yavaş yavaş ülkemizi, başarılarımızla tanıtmaya devam ediyoruz ve ben de buna katkıda bulunabildiğim için çok mutlu ve gururluyum ” ifadelerinde bulundu.

Bu tırmanışını bu yıl hayatını kaybeden dedesine adayan Uzun, “Bu tırmanış, canımdan çok sevdiğim ve bu yıl aramızdan ayrılan dedem Celal Sirkecioğlu içindi” dedi.

“Aynı zamanda, Vinson Dağı’na tırmanan ilk Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı olmanın da gururunu yaşıyorum” diyen Uzun, “Ülkemizin bayrağını zirvede dalgalandırabilmek ve insanlarımıza büyük veya küçük herhangi bir hedeflerini azim, kararlılık ve inanç ile başarabileceklerini gösterebilmek benim için bir ayrıcalıktır” diyerek duygularını paylaştı.

Geçen yıl geçirmiş olduğu bel operasyon nedeniyle yaşadığı ağrılardan dolayı tırmanışın zorlu geçtiğini ancak zirveye ulaşmanın “gurur verici” olduğunu söyleyen Uzun, “Tırmanış ekstrem soğuk hava, güçlü rüzgar ve geçen yıl geçirdiğim bel operasyonu nedeniyle yaşadığım ağrılar sebebiyle kolay olmadı, ama bunlar sadece orada olabilmek için ödediğimiz küçük bir bedel. Zirveye ulaştım, ve kendimle gurur duyuyorum. Ailem, arkadaşlarım ve sponsorlarıma çok teşekkür ederim!” dedi