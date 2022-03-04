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Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için anma gecesi düzenlendi

‘7 Kıta 7 Zirve’ hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antartika’nın Winson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırmış ve Amerika’da geçirdiği talihsiz bir kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için anma gecesi düzenlendi.

04 Mart 2022 Cuma 22:10
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Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için anma gecesi düzenlendi
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Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan ve milletvekilleri ile Birkan Uzun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun, acılarının çok büyük olduğunu ve Oğlu Birkan Uzun’un maneviyatını yaşatmak istediklerini belirterek, ‘sevdiklerinize sarılın, yarın o fırsatınız olmayabilir’ diye konuştu.

Oğlu Birkan Uzun’un üstlendiği misyonla ülkemize gurur yaşattığını anımsatan Uzun, onun ışığının gençlere umut olduğunu ve değerlendirilmesi gereken mesajlarıyla yurt dışında KKTC bayrağını dalgalandırmanın onurunu yaşattığını vurguladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Birkan Uzun’un kısa ömründe başarısı, donanımı, vatan sevgisi ve KKTC’ye olan bağlılığı ile inanılmaz başarılara imza attığına işaret ederek, Birkan Uzun’un KKTC için çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, gençlere her yönüyle örnek olmuş Uzun’un vefatıyla dünyanın birçok yerindeki insanları üzüntüye boğduğunu kaydederek, Birkan Uzun’un her zaman kalplerde yaşayacağını vurguladı.

Birkan Uzun’un adının Lapta’da yüksek bir tepeye verildiğini anımsatan Sucuoğlu,‘Birkan Uzun’un  anıtı içinSelvili Tepe’yi uygun gördük, inşallah orada Birkan Uzun’un bir anıt olacak ve oraya çıkan herkes tarafından da hatırlanacak’ şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Birkan Uzun’un Antartika’nın yüksek dağlarında çektiği videoyla ve verdiği mesajlarla herkesi etkilediğine dikkati çekerek, o heyecanla Birkan’ı KKTC’de ağırlamayı beklerken maalesef ölüm haberini aldıklarını anlattı.

Tatar, Birkan Uzun adının ilelebet yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, Uzun’un, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını sürdürmesi gerektiği yönünde verdiği mesajların tarihe mal olduğunu, ülkemiz için gurur ve övünç kaynağı olduğunu ifade etti.

‘Ne mutlu bize ki böyle bir evlat Güzelyurt’tan, ülkemizden çıkmıştır’ diyen Tatar, Birkan Uzun’un her zaman kalplerdeki müstesna yerini koruyacağını söyledi.

Anma etkinliğinde daha sonra Birkan Uzun’un arkadaşları, kızkardeşi Tuğya Uzun, ilkokul öğretmeni Nadir Denizer birer konuşma yaparak Birkan’la ilgili anılarını paylaştılar.

Anma etkinliği, Birkan Uzun’un  Antartika’nın Winson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını açarak verdiği mesajları içeren videosunun izlenmesiyle tamamlandı.

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