Kıbrıslı Türk İngilizce Öğretmeni Kardeşlerden İngiltere’de gururlandıran başarı

İngilizce Öğretmenleri Mert Ataner ve Asil Ataner, 30 farklı şehirde şubesi olan Genel Merkezi Londra - Regent Street’de bulunan SI-UK İngilizce & IELTS Merkezi’nde özel davet üzerine öğretmen ve öğrencilere İngilizce eğitim verdiler

Kıbrıs’ta öğrencilerinin üstün İngilizce başarılarıyla tanıdığımız Ataner English Academy Direktörleri, İngilizce Öğretmenleri Mert Ataner ve Asil Ataner, dünyanın 30 bölgesinde İngilizce & IELTS Merkezlerine sahip SI-UK’in LONDRA - Regent Street’deki Genel Merkezi'nden aldıkları özel davet üzerine orada Cambridge İngilizce Sınavları & IELTS testi için İngilizce dersler verdiler.

Kendi materyal ve İngilizce ders müfredatlarının geçerlilik ve uygunluk onayı alması ile özel davetli olarak gittikleri uluslararası İngilizce Merkezinde İngilizce ders veren Ataner kardeşler kendilerinin hazırladıkları en önemli teknikler, stratejiler ile ipuçlarını içeren müfredatlarıyla öğretmen ve öğrencilere İngilizce dersler vermenin gururunu taşıdılar.

Konuyla ilgili olarak konuşan Ataner kardeşler İngilizce lisanı sayesinde dünyayla bütün ve vizyon sahibi olmanın garanti olduğunu söyledi. Sadece İngilizce sınavlarda değil, diğer branşlarda da çok iyi notlar alan öğrencilerin başarı kaynağının İngilizce dil eğitimine küçük yaşta başlaması olduğunu da vurguladılar.

MERT ATANER:

‘‘12 yıl önce İngiltere’den mezun olduğumda henüz Master yaparken İngilizce ders vermeye başlamıştım ve halen ilk günkü gibi tutku, heyecan ve keyif alarak İngilizce Öğretmenliği’ne devam ediyorum. Öğretmenliğimde değişen tek şey artarak öğrencilerime yansıyan deneyimim oldu ve bu da öğrenci başarımızı katlayarak yükseltiyor. Özellikle tüm Cambridge İngilizce Sınavları ile IELTS Testi eğitimlerinde çok iddialı olmamızın en büyük nedeni sınav tecrübemiz ve ipuçları, stratejiler ve teknikleri en güncel haliyle öğrencilerimize kişiye özel öğretmemizdir. Küçük yaş öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek ve yaşlarına uygun Cambridge sınavlarında başarıyı ders gibi değil keyifli bir yarışma, eğlenceli bir oyun gibi elde etmek bizim için en keyifli bölümdür. 3 yaştan itibaren tüm öğrencilerimize sevgi ile keyif ile İngilizce’yi aşılamak bizim için ayrı bir mutluluktur. ’’

ASİL ATANER

“İngiltere’den aldığım lisans ve yüksek lisans eğitimi ile Ataner English Academy’de yenilik ve son trendlerin uygulanmasıyla 3 yaştan başlayan öğrencilerimize İngilizce eğitimini sistemli ve İngilizceyi sevdirecek formatta sağlamak adına sıkı çalışarak kısa zamanda büyük işler yaptık. Bizim için en önemli gösterge olan “öğrencilerimizin başarılarına” baktığımızda küçük yaştan başlayan tüm sınavlara hakim ve en üstün başarılarla eğitimle bir bütün yaşıyoruz. Tüm derslerimiz ve tüm yaşlarımız eşit önemdedir fakat vurgulamak isteriz ki Cambridge Young Learners (Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet) sınavlarında ve Junior English derslerimizde çok hassasız. Bunun sebebi de küçük yaşta bizimle tanışan öğrencilerimizin İngilizce ve tüm diğer derslerde yüksek başarılar almasının kesin olmasıdır.”