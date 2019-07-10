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Kıbrıslı Türk profesörden tıp dünyasına yeni buluş

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
Kıbrıslı Türk profesörden tıp dünyasına yeni buluş

Profesör Hasan Havıtçıoğlu ve ekibi bu kez uyluk kemiğinin dize yakın kısmında görülen kırıkların tedavi edilmesi için çivi üretti

AMELİYAT SÜRESİNİ KISALTIYOR… Türkiye’de Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüten Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Hasan Havıtçıoğlu, uyluk kemiğinin dize yakın kısmında görülen kırıklar için “DACFIN” adını verdikleri bir çivi üretti. Geliştirdikleri çivinin uygulama kolaylığının yanı sıra eklem içinde müdahaleyi gerektirmediğini kaydeden Havıtçıoğlu, çivinin ameliyat süresinin kısalttığı gibi yara yerinin azalması, hastanın daha erken iyileşip ayağa kalkmasını sağladığına vurgu yaptı.

Larnaka göçmeni olan Havıtçıoğlu ailesinin tek erkek evladı olan Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, yaşam sürdüğü İzmir’de başarısına başarı katarak daha geniş kitlelere adını duyurmaya devam ediyor.

Biyomekanik ve temel ortopedi çalışmalarıyla ilgili önemli buluşlar gerçekleştiren Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Hasan Havıtçıoğlu, ekibiyle birlikte bu kez uyluk kemiğinin dize yakın kısmında görülen kırıkların tedavi edilmesi için çivi üretti.

Türkiye’de Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüten Havıtçıoğlu’nun ekibiyle birlikte ürettiği çivi, hem ameliyat süresini hem de hastanın iyileşip daha erken ayağa kalkmasını sağlayacak.

“Çivi sayesinde ameliyet

süresi iyileşme süresi kısaldı”

“DACFIN” adını verdikleri çiviyle ilgili açıklama yapan Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Hasan Havıtçıoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Ortopedi Araştırmalar Cemiyeti Toplantısı'nda geliştirdikleri çivinin sunumunu yaptıklarını, tıp çevreleri tarafından bunun beğeni kazandığını söyledi.

Geliştirdikleri çivinin uygulama kolaylığının yanı sıra eklem içinde müdahaleyi gerektirmediğini kaydeden Havıtçıoğlu, 6 ay önce bu çiviyi hastalara uygulamaya başladıklarını belirtti.

Havıtçıoğlu, çivinin ameliyat süresinin kısalttığı gibi yara yerinin azalması, hastanın daha erken iyileşip ayağa kalkmasını sağladığına vurgu yaptı.

20’ye yakın buluşu tıp dünyasına kazandırdı

Dünyada önemli bir yeri bulunan ve Kıbrıslı Türkleri gururlandıran Hasan Havıtcıoğlu’nun bilim dünyasına kattığı 20’ye yakın buluşu var.

Akıllı ayakkabı, boy uzatma cihazı ve kemik kırıklarını dışarıdan yönlendirebilen cihaz gibi buluşları sayesinde birçok hasta sağlığına kavuştu.

Havıtçıoğlu’nun tıp dünyasına kazandırdığı buluşların birçoğu Avrupa Patent Ofisi’nin onayını aldı.

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Mehmet Volkan 2019-07-10 11:32:07

Sayin Prof. Dr. Hasan bey - basarilarinizin devamini diliyoruz.

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