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Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” Adlı Kişisel Sergisi 14 Kasım’da Ydü’de…

12 Kasım 2019 Salı 12:46
Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” Adlı Kişisel Sergisi 14 Kasım’da Ydü’de…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Cumhuriyet Sergisi” ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” adlı kişisel sergisinin, 14 Kasım’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacağı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Cumhuriyet Sergisi” ve sanatçı Özden Selenge’nin “Sanatta 51 Yıl” isimli kişisel sergisi, 14 Kasım Perşembe günü saat 08.30’da açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergide, 43 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 116 eseri sergilenecek. Sergi; resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi eserlerden oluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Özden Selenge
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