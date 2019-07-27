Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Kıbrıslı Türk Tur Operatörleri Hindistan Pazarına Giriyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Hindistan tur operatörleri ile bir araya geldi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:19
Kıbrıslı Türk Tur Operatörleri Hindistan Pazarına Giriyor

Ülke turizminin geliştirilmesi ve KKTC’ye gelen turist sayısının arttırılmasına yönelik olarak, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın başlattığı çalışmalar çerçevesinde, Hindistan tur operatörleriyle bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Üstel, dünyaca önemli bir turizm organizasyonu haline gelen Hint düğün organizasyonlarının, KKTC’de de yapılması için  Hindistan tur operatörleri ile öğle yemeğinde bir araya gelerek bir süre görüştü.

Görüşmede bütün dünyada en önemli turizm etkinliklerinden biri haline gelen Hint düğünlerinin KKTC’de de yapılması konusu ele alındı.

Açıklamaya göre, verimli geçen görüşmede yeniden bir araya geliinmesi kararı alındı.

İlerleyen günlerde bakanlık yetkilileri Hindistan tur operatörleriyle yeniden bir araya gelecek. Toplantıda KKTC’ye gelecek turist sayısının artırılması için atılacak adımlar başta olmak üzere eylem planı ele alınacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelHindistanHindistan Tur Operatörleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakalanan Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı
Yakalanan Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı
Dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi
Dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi
Pilli: “Birlikte mücadele konusunda kararlıyız”
Pilli: “Birlikte mücadele konusunda kararlıyız”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim