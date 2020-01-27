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 Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerden Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşme çağrısı

 Kıbrıslı Türk ve Rum gençler Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşme çağrısı yaptı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:37
 Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerden Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşme çağrısı

Trodos’taki piknikte bir araya gelen CTP, TDP, Sol Hareket ve EDON’dan gençler, yayımladıkları ortak bildiride, Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesinden yana oldukları vurgulayarak, “Önceliğimiz yabancı bağımlılıklardan uzak, Kıbrıslıları kendi yurtlarının efendisi kılacak bir çözümdür” dedi.

CTP, TDP, Sol Hareket ve EDON Trodos’ta düzenlenen piknikte bir araya geldi.

İngiliz Üslerine giden gençler, burada antiemperyalist yürüyüş gerçekleştirdi. Platania Piknik Alanı’nda da ortak bildiri okundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, şarkıların ve şiirlerin okunduğu etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da gençleri selamlayan bir konuşma yaptı.

Ortak bildiride, toplum liderlerine müzakerelere Guterres çerçevesinde yeniden başlama çağrısında da bulunuldu.

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ HER ZAMANKİNDEN DAHA ACİL”

“Kıbrıs sorununun çözümü her zamankinden daha acil” denilen bildiride şunlar da kaydedildi:

“Yabancı orduların ve askeri üslerin olmayacağı yeniden birleşmiş federal Kıbrıs için mücadele edelim, barışın ve iki toplumun ortak yaşamının olacağı bir vatana giden yolu herkese gösterelim. Mevcut bölünmüşlük ve kabul edilemez statüko gerek toprak üzerinde, gerekse insanların bilinçlerinde federasyon çözümüne ulaşma hedefinin önüne engel koyuyor. Yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ve barış içerisindeki bir gelecek için hep birlikte mücadeleye! Yaşasın Ortak Vatan! Yaşasın antiemperyalist mücadele! Yaşasın Bağımsız, Birleşik, Federal Kıbrıs! Kıbrıs’ta barış engellenemez.”

Anahtar Kelimeler:
KıbrısTÜRKRum
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