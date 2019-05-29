Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Kıbrıslı Türk yatırımcı Ahmet Bilgen’den büyük başarı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:10
Kıbrıslı Türk yatırımcı Ahmet Bilgen’den büyük başarı
banner44

Kıbrıslı Türk bir yatırımcı tarafından kurulan ve regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden olan Foriba, finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünya lideri Sovos tarafından satın alındı.

Gerek üst düzey çalışanlar gerekse diğer çalışanların gösterdiği yüksek gayret ve özverili çalışma ile KKTC kökenli bir fintek şirketi ilk kez uluslararası arenada böyle bir başarıyı yakalamış oldu.

Başta Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen olmak üzere, Foriba kurucu ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar ve çeşitli kademelerdeki birçok ekip çalışanı KKTC üniversitelerinde eğitim almış durumda.  

banner41
Bu yönüyle şirket yarattığı projelerde Kıbrıs’taki üniversitelerin eğitim kalitesini de gözler önüne sermeyi başardı.

Foriba, Ocak ayında şirket içi yıllık çalışanlarla değerlendirme lansman toplantısını da Girne’de gerçekleştirmişti.  

Bundan sonraki süreçte Foriba’nın, Sovos ile güçlerini birleştirerek Avrupa, Uzakdoğu ve Amerika pazarları başta olmak üzere tüm dünyaya çözümlerini ulaştırmaya devam edeceği bildirildi.

AHMET BİLGEN KİMDİR?

Ahmet Bilgen 1970 yılında doğdu  ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini Gazi Mağusa’da tamamladı.   Doğu   Akdeniz   Üniversitesi   Uygulamalı   Matematik   ve   Bilgisayar   Bilimleribölümünden   1993   yılında   mezun  oldu   (BSc).   Yine   aynı   üniversitede   Paralel   Bilgisayar Mimarileri   alanında   Master   (MSc)  yaptı  ve   Araştırma   Görevlisi   olarak   2   yıl   boyunca   çalıştı. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği  bölümünde Semantik  Diller  konusunda  Doktora  eğitimini yarım bırakarak  1995  yılında  İstanbul’a  yerleşti.  S Sistem   Destek Mühendisi   ve  ÇözümMühendisi olarak birçok firmada görevler aldı. 1999 yılında dört arkadaşı ile birlikte şimdiki adıyla Foriba olan FITSolutions şirketini kurdu. O günden bu yana birçok başarılı projeyi hem Türkiye’de hem deuluslararası alanda hayata geçirdi. Hem yatırımcı hem de işveren olarak farklı ülkelerde şirketler kurdu.  Global ölçekte bir yazılım firmasının çıkması adına 20 yıldır çalışmalarını hız kesmeden devamettiren Ahmet Bilgen, Türkiye’de ve yurt dışında şirketler kurarak 500’den fazla bilişimciyeistihdam sağladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KıbrıslıTÜRKBİLGENBaşarıHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniceköy’de ot yangını!
Yeniceköy’de ot yangını!
Kıbrıs Türk MS Derneği: İlaç eksikliği en kısa zamanda giderilmeli
Kıbrıs Türk MS Derneği: İlaç eksikliği en kısa zamanda giderilmeli
Oğuz: Arpa ve süt fiyatları belirlenip alımı yapılacak
Oğuz: Arpa ve süt fiyatları belirlenip alımı yapılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim