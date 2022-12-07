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Kıbrıslı Türkler, Güney’den Uçuyor

İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gelenlerin yüzde 78’e yakını Güney’deki havaalanlarını kullandı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 08:52
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Kıbrıslı Türkler, Güney’den Uçuyor



İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gelenlerin yüzde 78’e yakını Güney’deki havaalanlarını kullandı.

Uçak biletlerindeki astronomik fiyatlar İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gelişlerde rotayı değiştirdi. Bu yılın 10 aylık döneminde İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’ in yüzde 78’i adaya Güney Kıbrıs’tan geldi

Bu yıl KKTC Havaalanı üzerinden Kuzey Kıbrıs’a ulaşan Birleşik Krallık pasaportuna sahip Kıbrıslı Türk sayısı 9 bin 907 kişi olurken, Güney’den gelip kara kapılarını kullanarak Kuzey’e geçenlerin sayısı 33 bin 859 kişi oldu.

Kaynak : Halkın Sesi

Son Güncelleme: 07.12.2022 10:00
Anahtar Kelimeler:
UçakBiletFiyatKıbrısKıbrıslı TürkGüney Kıbrıs
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