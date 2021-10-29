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Kıbrıslı Türkler için ‘Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na başvurular uzatıldı

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türklere “Avrupa Dijital Aşı Sertifikası” verilmesi amacıyla oluşturulan sistemin, 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

29 Ekim 2021 Cuma 18:52
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Kıbrıslı Türkler için ‘Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na başvurular uzatıldı
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Güney Kıbrıs Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığının Avrupa Dijital Aşı Sertifikası (EUDCC) verilmesiyle ilgili hizmetinin 31 Aralık tarihine kadar yürürlükte olacağını bildiren Rum haber kaynakları, aşılanmış ve seyahat amaçlı olarak sertifikayı almak isteyen Kıbrıslı Türklerin 31 Aralık tarihine kadar https://edvc.moh.gov.cy/ adresinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

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