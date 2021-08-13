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Kıbrıslı Türklere Güney'den e-mail yoluyla aşı sertifikası

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri bugün yapılan bir açıklamayla Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail yoluyla güneyden aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.

13 Ağustos 2021 Cuma 17:52
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Kıbrıslı Türklere Güney'den e-mail yoluyla aşı sertifikası

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri  Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail yoluyla güneyden aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.

 

Politis Gazetesi’nin haberine göre Kıbrıs’ın kuzeyinden gelen “aşı sertifikası sorununa çözüm” talepleri, konunun insani boyutu göz önüne alınarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail adresine gönderecekleri dilekçeler yoluyla güneyden aşı sertifikası almasına karar verdi.

Sınırlı bir süre için geçerli olacak uygulamada, talep edilen bilgileri verilecek mail adresine gönderenlerin AB’de tanınan aşı sertifikası alabileği duyruldu.

İşlemler için kullanılacak e-mail adresi henüz açıklanmadı.

Güneyde basına nasıl yansıdı?

Politis gazetesi, “E-Mail Aracılığıyla Kıbrıslı Türklere Aşı Sertifikası-Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Mat Hareketi” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin konunun insani boyutunu kabul ederek kuzeyde verilen ve uluslararası açıdan tanınmayan aşı kartlarıyla ilgili soruna çözüm getireceğini yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle konunun siyasi boyut kazandığını belirten gazete, Ulusal Birlik Partisi hükümetinin, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin  (ECDC) talep ettiği verileri, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne vermeyi reddetmeye devam ettiğini yazdı.

Bu tutumun, sadece başkalarının değil Kıbrıslı Türklerin kendi sağlığını da tehlikeye attığını anlatan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bazı Kıbrıslı Türklerin, yurt dışına seyahat etmek adına sertifika almak amacıyla üçüncü ve dördüncü doz aşı olmak için güneye gittiklerini gündeme taşıdı.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı içerisindeki kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklere epeyce aşı sertifikası verildiğini ancak sorunun bütünlüklü bir şekilde çözümlenmesinin istendiğini ifade ettiler.

Politis gazetesi bu koşullar çerçevesinde ve sorunun çözümü için geçtiğimiz Çarşamba bürokratlar düzeyinde, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı arasında telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirildiğini ve aşı sertifikası verilmesi süreci için gerekli verilerin toplanması yöntemlerini ele aldıklarını yazdı.

Politis ilk aşamada, Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikası için istenen bilgileri gönderebilecekleri bir e-mail adresinin oluşturulmasına; ikinci aşamada ise  “web service” kurulmasına ve Kıbrıslı Türklere hizmet edecek özel bir internet sayfasının oluşturulmasına karar verildiğini belirtti.

Gazete bu sürecin, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik veya pasaportuna sahip Kıbrıslı Türkler için geçerli olacağını da yazdı.

Alithia gazetesi AKEL, EDEK ve Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Kıbrıslı Türklerin, “Avrupa Birliği (EU) Dijital Covid Sertifikası” alabilmesi için dijital bir platform kurulması çağrısına yer verdi.

AKEL açıklamasında ayrıca, adanın her iki toplumunu ilgilendiren sağlık sorunlarıyla ilgili çözümler önerecek ve görüşecek iki toplumdan uzmanların ve ilgili birimlerin dahil olacağı “İki Toplumlu Sağlık Forumu’nun” kurulmasını da önerdi.  

EDEK, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aşı sertifikası almaları için Kıbrıslı Türklerin aşılanması programını üstlenmesi yönündeki önerisini de anımsattı.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıslı Türk öğrencilerin aşı olmasıyla ilgili haberi, “Devlet Fuar Alanı’nda 150 Kıbrıslı Türk Öğrenci Aşılandı-Kuzeyde Aşılananlara İlişkin Sertifika Konusunda Çözüm Aranıyor”, Haravgi gazetesi “150 Kıbrıslı Türk Öğrenci Aşılandı, Sertifika İçin Çözüm Aranıyor” başlıklarını kullandı.


Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 13.08.2021 18:03
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