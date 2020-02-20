“Kıbrıslı Türklerin çözüm istenci yüzde 70’lerdedir”

Sim TV’de Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu 'Radyo Gazetesi' programına konuk olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Maraş çalıştayının organize ediliş şekline bakıldığında seçimlere yönelik propaganda olduğunu söyledi.

Bu çalıştayın Başbakan Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a “dirsek çıkma, destek çıkma” üstüne olduğunun görüldüğünü kaydeden Derya, parti başkanlarına son dakika bir davet gönderildiğini ifade etti.

“ÇALIŞTAY SİYASİYDİ”

Cumhurbaşkanın da söz konusu çalıştaya çağrılmadığını ifade eden Derya, orada bir takım sloganlar da atıldığını belirtti. Orada “tepeden bakılan” bir takım demeçlerin de olduğunu vurgulayan Derya, söz konusu çalıştayın biraz da siyasi olduğunu söylemek gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında da konuşan Doğuş Derya, federasyonla ilgili görülerini dile getirdi ve “50 yıldır federasyon görüşüldüğü gibi safsatayı öne sürerek insanları kandıracaklarını sanıyorlar. Biz gerçekten federasyonu Sayın Mehmet Ali Talat cumhurbaşkanı olduğunda konuşmaya başladık. O dönemde birçok kazanım elde edilmişti” dedi.

“AB ÇATISI ALTINDA İKİ DEVLET OLMAYACAK BİR ŞEYDİR”

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis’in Cran Montana’ya giden süreci kurguladığını dile getiren Derya, bu sürecin de Anastasiadis’in korkaklığı yüzünden çöktüğünü belirtti.

“Bir Guetterres tezi vardır ki federasyonun çöktüğü değil olabileceğini gösteriyor. Aslında federasyonun eşiğindeyiz” diyen Derya, söz konusu durumu böyle okumak gerektiğine vurgu yaptı.

Bugünlerde Kıbrıslı Türklerin çözüm istencinin yüzde 70’lerde olduğuna dikkat çeken Derya, “Kıbrıslı Türkler derken adanın kuzeyinde yaşayan bütün insanları söylüyorum” dedi.

AB çatısı altında iki devletin olmayacak bir şey olduğunu söyleyen Derya, “Olmayacak şeyleri gündeme getirerek topluma zaman kaybetmeye hakkı yoktur kimsenin” dedi.