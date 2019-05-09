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Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanacağı Sandıklar Nerede?

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin güneyde geçiş noktalarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezi açıklandıKaynak: Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanacağı Sandıklar Nerede?

09 Mayıs 2019 Perşembe 14:27
Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanacağı Sandıklar Nerede?
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Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan özel seçmen listesinde yer alan ve adanın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Türkler güneyde geçiş noktalarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler.

26 Mayıs’ta kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Türk seçmenlerin oy kullanabilecekleri özel seçim merkezlerinin yerleri aşağıdaki görsellerden veya ekteki link içerisinde yer alan google haritası üzerindeki adreslerden bulunabilir.

LEFKOŞA:

Ay Demet-Kermiya barikatı:
Ay Demet’teki Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi
Makedonitissa’daki İşitme Engelliler Okulu’nda 4 seçim merkezi

Ledra Palas barikatı
Ledra Palas yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi

Uzun Yol – Lokmacı barikatı
Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi

sandik-1.png

sandik-3.png

LEFKE:

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Limnidi- Yeşilırmak barikatı
Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi
Lefke- Aplıç kapısı barikatı
Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi

sandik-6.png

OMORFO:

Astromerit-Zodya barikatı
Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi

sandik-2.png

LARNAKA:

Pile- Pergama barikatı yakınında
Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi

MAĞUSA:

Derinya barikatı
Derinya’nın İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi
2,5 Mil – Strovilya barikatı
Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi

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Kaynak AKEL Türkçe

Kaynak: Kıbrıslı Türklerin Oy Kullanacağı Sandıklar Nerede?

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı TürklerAP Seçimleri
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