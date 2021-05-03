Kıbrıslı Usta sanatçı Ayhan Başkal, Facebook tarafından engelleniyor



Eserlerini seslendirememesinden şikâyet eden Başkal, ‘’Ben bu işi ticari bir amaç doğrultusunda gerçekleştirmiyor, yalnızca zorlu pandemi şartlarında insanları biraz da olsa mutlu etmek için önceleri haftada her gün şimdi ise haftada iki gün olmak üzere yayın yapıyorum. Fakat Facebook tarafından telif hakkı nedenleriyle eserlerimi seslendirmem engelleniyor ve bu durum 14 aydır sürüyor.’’ Dedi.

Başkal’ı Türkiye’de MESAM, Yurtdışında ise Universal Music Group ile Taxim Edition temsil ediyor. Eserlerine ait tüm tescil hakların kendisinde olduğuna değinen Başkal, eserlerinin birçok platformda onaylı bir şekilde yayınlandığını da aktardı. Konu ile ilgili olarak en çok sorun yaşanan eserlerinin son yayınlanmış olan ‘’Best of Ayhan Başkal’’ albümündeki 12 şarkıda olduğu aktaran Başkal, diğer eserlerini seslendirirken de çoğu zaman aynı durumla karşılaştığını belirtti.

Eserlerini kişisel hesabından açtığı yayınlar ile hiçbir gelir belirtisi olmadan seslendiren Başkal, ‘’Bir sanatçı olarak sanatçılığın getirdiği bir sorumluluk ile 14 aydır müziklerimi seslendirmeye çalışıyor fakat sürekli olarak Facebook tarafından engelleniyorum.’’ Diyerek sanatının sesinin kısılmasından şikâyet etti.

Birçok kez Facebook ekibi ile iletişim kurmaya çalışan Başkal, Facebook üzerinden dönüş alamayınca kendisini ve eserlerini temsil eden şirketleri ile iletişime geçerek haksızlığa dur diyeceğini belirtti.

Başkal’ın sevenleri ise olay karşısında birlik olunması gerektiğini belirterek sessiz kalmama çağrısı yaptı.

Ayhan Başkal Kimdir?

1962 Larnaka doğumlu olup, İlkokulu Larnaka'da orta ve lise tahisilini de Yeni İskele'de tamamlamıştır. Müziğe olan tutkusu küçük yaşlarda başlamasına rağmen 1974 yılında o zamanlar müzisyen olan ağabeyi Mustafa Başkal'ın kendisine hediye ettiği bir gitarla müzik, artık onun için bir yaşam biçimi olmuştur. 1977'de bir okul müsameresinde ilk kez dinleyici önüne çıkan ve kendi bestesi olan bir parçayı seslendiren Ayhan Başkal o günü "müzik hayatımın başlangıcı" diye nitelemektedir. 1985 yılında kendi evinde kurduğu küçük bir kayıt stüdyosunda 1977 yılından beri yaptığı beste çalışmalarının demo kayıtlarını tamamlayıp bütünüyle özgün eserlerle günümüze kadar gelen sanatçının 100’ün üzerinde tescilli eseri bulunmaktadır.