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“Kıbrıslılar'ın Kökeni” isimli çalışma yayımlandı

17 Aralık 2019 Salı 13:22
“Kıbrıslılar'ın Kökeni” isimli çalışma yayımlandı

 Araştırmacı-yazar, arkeolog Marie-Louise Winbladh’ın “Kıbrıslılar’ın Kökeni” isimli çalışması Galeri Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Galeri Kültür tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitabın Kıbrıslıların kökenine dair sürdürülen tartışmalara, arkeoloji ve özellikle genetiğin bilimsel verileri ışığında nerdeyse bir son verebilecek nitelikte olduğu  kaydedildi ve konuyla ilgili bilim dışı sübjektif yaklaşımları  tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Tüm dünyada ilk kez Türkçe yayımlanan kitabın İngilizce baskısı da,kısa bir zaman sonra yine Galeri Kültür Yayınları tarafından gerçekleştirilecek.

Anahtar Kelimeler:
KıbrısKıbrıslıların Kökeni
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