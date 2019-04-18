“Kıbrıslılar’ın Sesi” Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek belirtti

İki toplumlu “Kıbrıslılar’ın Sesi Forumu”, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü adaylığına destek belirtti.

Kıbrıslılar’ın Sesi Forumu’ndan yapılan açıklamada, “İki Toplumlu Kıbrıslılar’ın Sesi Forumu, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığının başarılı olması için halen uğraş vermekte olan çok sayıda grup ve bireye aktif biçimde destek vermeyi kararlaştırmıştır” dedi.

Açıklamada, Sevgül Uludağ’ın, iki toplumlu barış hareketinin en başından itibaren son 40 yıldır adayı ikiye bölen Yeşil Hat’ta rağmen insanları bir araya getirerek, ortak örgütler ve eylem grupları oluşturarak, pek çok kadın ve gençlik grubunu gönüllü olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, barış, her iki toplumun ihtiyaçları ve kaygıları, örgütsel yetenekler gibi konularda bir çatışmaların çözümü eğitmeni ve bir barış aktivisti olarak eğittiği ve barış hareketinde derin bağlar oluşturduğu belirtildi.

Sevgül Uludağ’ın, yakınları öldürülerek toplu mezarlara gömülmüş olan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum “kayıp” yakınlarını ve savaş kurbanlarını bir araya getirdiğini ve onlara “birlikte başarabiliriz” adını taşıyan ortak bir örgüt kurmalarına yardım ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sevgül Uludağ’ın kayıplar ve toplu mezarlar konusundaki çalışmaları, kayıpların aranmasında belirleyici faktörlerden birisi olmuş ve kendi kişisel telefonlarıyla oluşturduğu Telefon İhbar Hattı aracılığıyla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum okurlarını harekete geçirmiş ve onlar da ona isimsiz olarak çeşitli bilgiler vermişler, o da tüm bunları Kayıplar Komitesi’yle gönüllü biçimde paylaşmış ve tüm bunların sonucunda pek çok kayıp şahsın gömü yerleri bulunmuştur.

Sevgül Uludağ bu ödülün onuruna layıktır ve hiç kuşkusuz böylesi bir ödül, gerek barışçıl Kıbrıslılar’la, gerekse özgürlük, eşitlik ve insan onuru için mücadele edenlerle de paylaşılacaktır.”

(BRT/TAK)