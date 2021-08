CTP Basın Bürosu tarafından yayımlanan mesajda, “CTP gerek Kıbrıs’ta, gerekse dünyada barış için uzun soluklu yoluna devam ederken, bu amaçla toplumlar arası yakınlaşmaya, güven yaratıcı önlemlere ve kapsamlı federal çözüme doğru adımlarını yoğunlaştıracaktır. Kıbrıs’ta barış, her iki toplumun haklı ve meşru talebidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kıbrıs’ta ve dünyada barışın bugün her zamankinden daha anlamlı ve yaşamsal bir talep haline geldiğine, barış içinde bir arada yaşama imkânını tehdit eden girişimlerin her zamankinden de fazla dayanışma ve birlik içinde mücadele edilmesini zorunlu kıldığına işaret edildi.

“Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü bölgedeki bütün ilişkileri zehirleyen temel unsurdur” denilen açıklamada, bugün çözüm adına ortaya atılan “iki devletli çözüm” tezinin çözümü değil, çözümsüzlüğü ve ayrılıkçılığı körüklediği öne sürülerek, çözümsüzlüğün Kıbrıs Türk toplumuna hiçbir faydası olmadığı üzerinde duruldu.

Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası toplum ve uluslararası hukuk içerisinde onurlu bir şekilde yer almak istediğine değinilerek, “Kıbrıs’ta barış adına yapılacak her girişimin ve toplumların hassasiyetlerini dikkate alarak atılacak her adımın, toplumu bu hedeflere yaklaştıracağına, aksi adımların ise toplumu dünyadan soyutlayacağına ve sonu bilinmez mecralara sürükleyeceğine” dikkat çekildi.

Kalıcı, adil ve karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözümün, adanın ve bölgenin istikrar, huzur ve güvenlik modeli olacağı, bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kararlılıkla barışı savunmaya devam edeceği vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

“1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle barışı tüm Kıbrıs’ta dünyada hakim kılana kadar yılmadan mücadele edeceğimizi yineler, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Barış Günü ilan edilen 1 Eylül’de, küresel ateşkesin bir gün değil her gün için ilan edildiği, silahların gömüldüğü bir dünya dilediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.”