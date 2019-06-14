“Kıbrıs’ta Fransız Üssü öngörüsü yok”

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta askeri üs inşa edip etmeyeceği konusu, Türkiye’yi ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenledikleri ortak basın toplantısında da gündeme geldi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Rum hükümetinden bir kaynak, Fransız Dışişleri Bakanı’nın “Kıbrıs’ta bir Fransız Üssü öngörüsü olmadığına” dair açıklamasının kendisine sorulması üzerine, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki askeri işbirliğinin, kesintisiz bir şekilde çalıştığını ve güçlendiğini söylediğini iletti.

Gazete, Türkiye’yi ziyaret eden Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenledikleri basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta bir Fransız deniz üssü meydana getirilmesine dair haberleri yorumlamasının istenmesi üzerine, “Kıbrıs’ta bir Fransız üssü veya Fransız askeri birliği inşa edilmesine dair kesinlikle bir öngörü yoktur. Kıbrıs Rum basınının bu konuda hata yaptığını söyleyebilirim. Gerçek şudur ki hiçbir zaman Fransız üssü konusu ortaya konmadı, fakat Paris ile Lefkoşa arasındaki anlaşma, RMMO’nun Evangelos Florakis deniz üssünün Fransız donanması gemileri tarafından kullanılmasıyla alakalıdır” dedi.

Söz konusu üsteki limanının teknik özelliklerinin Fransız gemilerinin ihtiyaçlarına karşılık vermediğine işaret eden Le Drian, altyapıların modernleştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

etleri komutanlığından olacağını vurguladı.

(BRT/RB)