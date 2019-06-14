Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

“Kıbrıs’ta Fransız Üssü öngörüsü yok”

14 Haziran 2019 Cuma 13:37
“Kıbrıs’ta Fransız Üssü öngörüsü yok”

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta askeri üs inşa edip etmeyeceği konusu, Türkiye’yi ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenledikleri ortak basın toplantısında da gündeme geldi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre Rum hükümetinden bir kaynak, Fransız Dışişleri Bakanı’nın “Kıbrıs’ta bir Fransız Üssü öngörüsü olmadığına” dair açıklamasının kendisine sorulması üzerine, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki askeri işbirliğinin, kesintisiz bir şekilde çalıştığını ve güçlendiğini söylediğini iletti.

Gazete, Türkiye’yi ziyaret eden Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenledikleri basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta bir Fransız deniz üssü meydana getirilmesine dair haberleri yorumlamasının istenmesi üzerine, “Kıbrıs’ta bir Fransız üssü veya Fransız askeri birliği inşa edilmesine dair kesinlikle bir öngörü yoktur. Kıbrıs Rum basınının bu konuda hata yaptığını söyleyebilirim. Gerçek şudur ki hiçbir zaman Fransız üssü konusu ortaya konmadı, fakat Paris ile Lefkoşa arasındaki anlaşma, RMMO’nun Evangelos Florakis deniz üssünün Fransız donanması gemileri tarafından kullanılmasıyla alakalıdır” dedi.

Söz konusu üsteki limanının teknik özelliklerinin Fransız gemilerinin ihtiyaçlarına karşılık vermediğine işaret eden Le Drian, altyapıların modernleştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
etleri komutanlığından olacağını vurguladı.

(BRT/RB)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Mağusa İlçesi tarafından ilki düzenlenen “Mağusalı Sohbetler” gerçekleştirildi
CTP Mağusa İlçesi tarafından ilki düzenlenen “Mağusalı Sohbetler” gerçekleştirildi
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ağır cezaya havale edildi
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ağır cezaya havale edildi
Güngördü ödüllü zeytinyağ üreticisini kabul etti
Güngördü ödüllü zeytinyağ üreticisini kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim