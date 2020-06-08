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Kıbrıs’ta milliyetçilik geleceğin aydınlığının en büyük engeli; geçmişin karanlığının ise en büyük sebebidir!

Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:10
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Kıbrıs’ta milliyetçilik geleceğin aydınlığının en büyük engeli; geçmişin karanlığının ise en büyük sebebidir!


Irkçılık kadar büyük ve de ciddi bir hastalık olamaz!
Milliyetçilik de bunun bir basamak altıdır!
Covid 19 veya ne bileyim koronavirüs, bu iki ciddi hastalığın yanında, “hastalık” bile sayılmaz!

-*-*-

Güney’de önce Limasol, ardından Tuzla’da camilere saldırı düzenlendi.

-*-*-

“Şu yaptı” veya “bunlar yaptı” diye yargısız infaz yapmak, gazetecilik etiği açısından doğru olmaz!
Ama, Rum yönetimi “masum” diye aklanamaz!

-*-*-

Elbette Nikos Anastasiadis gidip o bayrağı asmış değil; ama Güney Kıbrıs’ta da Kuzey Kıbrıs’ta da, aşırı milliyetçilik ve ırkçılık, geleceğin aydınlığına en büyük engel; geçmişin karanlığının ise en büyük sebebi değil midir?
Ve anastasiadis Yönetimi, bu konuda kılını kıpırdatmamaktadır.

-*-*-

Onca sorun varken; özellikle de Kuzey Kıbrıs koronavirüs belasından dolayı ekonomik anlamda kangren durumdayken bu tür aptalca ve de kışkırtıcı tavırlar; ne akla, ne de mantığa hizmet edebilir.

-*-*-

İslamofobi, Dünya’daki en ciddi ırkçılık hastalığı türlerindendir.
Ve belki kutsal mekanlara saygısızlık adına eşit sayılırız ama bilinmelidir ki, Kuzey Kıbrıs’ta “Ortodoksofobiya” yoktur!
Güney Kıbrıs’taki Rum kardeşlerimizin içerisinde hatırı sayılır oranda nüfus, İslam dininden nefret etmektedir.

-*-*-

Limasol’dan sonra Tuzla’daki olay, bizim taraftaki milliyetçilerin ekmeğine bal sürmekte, meseleyi, “aha gördünüz, bunlarla asla bir arada yaşanmaz” noktasına çekmelerini sağlayabilmektedir.

-*-*-

Rum tarafından yapılacak veya yapılan “... Camiye Bizans Bayrağı asılması, Kıbrıslı Türk kardeşlerimize karşı bir tavır değildir; bir kaç kendini bilmezin yaptığı bir aptallıktır” şeklindeki bir açıklama meselenin çözümü olmamaktadır.

-*-*-

Ayrıca bu gibi aptalca ırkçı tavırlar nedeniyle koskoca ormanları yanmaktan koruyan Rum yangın söndürme uçakları ve helikopterlerine “teşekkür” etmekten “utananlar”, anında “bakın görün, işte bunlar böyle” diyebilmektedir.

-*-*-

Eğer gerçekten çözüm isteniyorsa, bu ırkçı tavırları en çok defetmesi gereken, barışseverlerin bizzat kendileridir.

-*-*-

Gelin hep birlikte, camilerimize ve tüm diğer dini ibadethanelerimize sahip çıkalım. Güney’de 1974 sonrasında yıkılmaya yüz tutmuş camilere göstermelik değil, ciddi ilgi ve bakım gösterelim... 
Kuzey’de camiye çevrilmiş kiliselere eski işlevini verelim...

-*-*-

Mandraya, ağıla çevirdiğimiz ibadethaneleri iyileştirelim.

-*-*-

Sonra Maraş’ı yasal sahiplerine iade edelim.
Gerekçe sunmaksızın, nutuk atmaksızın; Maraş’ın yeniden inşası sürecinde, mevcut ekonomik durgunluk hatta dibe vurgunluktan birlikte kurtulalım.

-*-*-

Nutuk atmayalım!
Nutuk atılmasına çanak tutmayalım!

-*-*-

Bu arada kesinlikle vurgulamak lazım, Rum güvenlik makamları, Limasol ve Tuzla camilerinde yaşananlarla ilgili sorumluları bulmak zorundadır!
Tekrar ediyorum; “... Bu çok basit bir olaydır ve sadece bir kaç geri zekalı faşist, ırkçının işidir” deyip, geçiştirilmemelidir.

-*-*-

Benzer kafaya sahiplerin, 1955’ten sonra her iki toplum adına yaptıklarının sonucunun felaket olduğunu kabul etmeyen varsa, o ayrı mesele tabii ki!
Gelin, suçluları yakalayın ve Kıbrıs sorununun geldiği noktanın felaket olduğunu kabul etmeyenleri sevindirmeyelim!


 

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