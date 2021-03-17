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KIBRIS’TA TOPLAM VAKA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ

Kıbrıs genelinde toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265

17 Mart 2021 Çarşamba 22:49
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KIBRIS’TA TOPLAM VAKA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ

Kıbrıs genelinde toplam 44 bin 639 pozitif vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 40 bin 726 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 241...

KKTC’de toplam vaka sayısı  3 bin 913’e ulaşırken, ölüm sayısı ise 24...

Anahtar Kelimeler:
KKTCGüney Kıbrıs
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