KIBRIS’TA TOPLAM VAKA SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ

Kıbrıs genelinde toplam 44 bin 639 pozitif vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 40 bin 726 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 241...
KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 913’e ulaşırken, ölüm sayısı ise 24...
Kıbrıs genelinde toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265
Kıbrıs genelinde toplam 44 bin 639 pozitif vaka tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 40 bin 726 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 241...
KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 913’e ulaşırken, ölüm sayısı ise 24...