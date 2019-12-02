Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Kibrit: Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor

02 Aralık 2019 Pazartesi 21:42
Kibrit: Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma tam ve eşit katılımının sağlanması noktasında istenilen düzeyde olunmadığını kaydetti. Kibrit, “Birçok alanda dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor” dedi.

Günay Kibrit, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü”nü nedeniyle yayımladığı mesajda Ortopedik Özürlüler Derneği’nin ve diğer sağlık derneklerinin engelliler için verdiği mücadeleye, gösterdiği çabaya işaret etti,  “Murat edilen düzeye gelemedik” değerlendirmesinde bulundu.

Kibrit, geçen yıl Başbakanlık bünyesinde “Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulduğunu anımsatarak kurulun engellilerle ilgili diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışacağına inanç belirtti.

Günay Kibrit, hedefin engelli sorunlarını en aza indirmek ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen: Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz
El-Sen: Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz
Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel
Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel
Taçoy: KKTC bölgedeki varlığı kabul gören bir ülke konumuna geldi
Taçoy: KKTC bölgedeki varlığı kabul gören bir ülke konumuna geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim