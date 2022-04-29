KIBTEK: Mart faturalarına indirim uygulanıyor, SMS’le bildirilecek

Kıb-Tek, Bakanlar Kurulu’nun Yasa gücünde kararname ile tarifelerde yaptığı düzenlemeyle, abonelerin mart dönemi tüketim (Devre 04/2022) fatura hesaplarına indirimin olarak uygulanmaya başladığını duyurdu.

Abonelere SMS ile yapılan indirimlerin bildirildiğinin de belirtildiği KIBTEK’ten yapılan açıklamada, uygulama halen devam ettiğinden SMS almayan abonelerin tedirginlik yaşamamaları istendi, gerekli bilgilerin de Kıb-Tek çağrı merkezlerinden alınabileceği belirtildi.

“Çalışanların maaşı ödendi, yakıt ödemede de sıkıntı yok”

Elektrik Kurumu ayrıca, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödenmediği iddialarına ilişkin de açıklama yaptı, çalışanların maaşlarının ödendiğini, yakıt ödeme konusunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını duyurdu.