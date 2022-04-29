Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...

KIBTEK: Mart faturalarına indirim uygulanıyor, SMS’le bildirilecek

Kıb-Tek, Bakanlar Kurulu’nun Yasa gücünde kararname ile tarifelerde yaptığı düzenlemeyle, abonelerin mart dönemi tüketim (Devre 04/2022) fatura hesaplarına indirimin olarak uygulanmaya başladığını duyurdu.

29 Nisan 2022 Cuma 15:12
628 Okunma
KIBTEK: Mart faturalarına indirim uygulanıyor, SMS’le bildirilecek

Kıb-Tek, Bakanlar Kurulu’nun Yasa gücünde kararname ile tarifelerde yaptığı düzenlemeyle, abonelerin mart dönemi tüketim (Devre 04/2022) fatura hesaplarına indirimin olarak uygulanmaya başladığını duyurdu.

Abonelere SMS ile yapılan indirimlerin bildirildiğinin de belirtildiği KIBTEK’ten yapılan açıklamada, uygulama halen devam ettiğinden SMS almayan abonelerin tedirginlik yaşamamaları istendi, gerekli bilgilerin de Kıb-Tek çağrı merkezlerinden alınabileceği belirtildi.

“Çalışanların maaşı ödendi, yakıt ödemede de sıkıntı yok”

Elektrik Kurumu ayrıca, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödenmediği iddialarına ilişkin de açıklama yaptı, çalışanların maaşlarının ödendiğini, yakıt ödeme konusunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulukışla'da büyük yangın!
Ulukışla'da büyük yangın!
Kubilay Özkıraç hastaneye kaldırıldı
Kubilay Özkıraç hastaneye kaldırıldı
44 yaşında hayatını kaybetti
44 yaşında hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim