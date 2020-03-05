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KIBTEK'te vurgun belgelendi

Devletin elektrik kurumu KIBTEK' te devletin denetçi kuruluşu olan Sayıştay raporu tamamlandı.

05 Mart 2020 Perşembe 15:09
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KIBTEK'te vurgun belgelendi

Devletin elektrik kurumu KIBTEK' te devletin denetçi kuruluşu olan Sayıştay raporu tamamlandı.

Raporu sosyal medya hesabından paylaşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoglu, denetim için Sayıştaylığa teşekkür etti.

İŞTE O RAPOR:

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKYolsuzluk
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