Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

KIBTEK'ten yolsuzlukla ilgili açıklama!

“HALKIN TEK BİR KURUŞUNUN ÇALINMASINA ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEDİK GÖSTERMEYECEĞİZ”

14 Haziran 2019 Cuma 16:30
KIBTEK'ten yolsuzlukla ilgili açıklama!

-Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı.

Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulduğu ve konuyla ilgili tüm belgelerin polise teslim edildiği belirtilen açıklamada, halkın tek bir kuruşunun çalınmasına asla müsamaha göstermedikleri ve göstermeyecekleri vurgulandı.

Açıklamada, Kıb-Tek’in zararının karşılanması ve bu olayın sorumlularının gerekli cezayı almasının takipçisi olunacağı da ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018 Mali Yılı Raporları 22 Nisan 2019 tarihinde  Dış Murakıp tarafından da denetlenerek kesinleşmiş ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmuştur. Mali Yıl Raporları’nda hesap uyuşmazlığı ve açık olduğunun tespiti üzerine, Kıb-Tek Yönetim Kurulu, ortaya çıkan mali açığın denetlenmesini ve nereden kaynaklandığının bulunması yönünde karar üretmiş ve Müdüriyet de bunun üzerine gitmiştir.

Kimsenin haksız yere zan altında kalmaması ve haksız yere bir suçlama yapılmaması için belgeler titizlikle ve dikkatle incelenmiş ve durumdan emin olununca Mağusa Polis Müdürlüğüne, Kurum adına gerekli şikâyette bulunulmuştur. Kamuoyuna yansıyan 5.090 TL’lik tutar, polisin ilk etapta işlem başlatabilmesi için talep ettiği örnek bir belgedir  ve sunulan belgelerin sadece bir tanesidir.  Konuyla ilgili tüm belgeler polise teslim edilmiş olup, polisin soruşturma ve incelemeleri hala devam ettiğinden bu aşamada daha fazla bilgi vermenin soruşturmanın selameti açısından yanlış olacağını düşünmekteyiz.

Bilinmelidir ki; Kıb-Tek olarak halkın tek bir kuruşunun çalınmasına asla müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Kıb-Tek’in zararının karşılanması ve bu olayın sorumlularının gerekli cezayı almasının takipçisi olacağız”.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Realist 2019-06-14 16:46:29

Hiç olur siz dururken başkaları halkın kuruşuna göz dikemez :) Yemin ederim şaka gibisiniz !!! :) İstifa edeceğiniz yerde çıktınız daha boş boş gonuşursunuz !!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yahya 2019-06-14 17:31:41

yorumcu...Realist.....
tamamen katılıyorum yorumuna
balik başdan kokarmış

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rachel_Montague 2019-06-14 18:56:11

Google, 1800 - 26000 dolar arasındaki evden her ay çevrimiçi iş için para ödedi. İ, geçen ay evde çalışan 2-3 gün boyunca evde çalışan 24836 dolar aldı. herkes bu çalışmaya katılabilir ve bu siteyi takip ederek benim gibi online kazanmayaa başlayabilir.

....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Dahası nerede? 2019-06-14 19:09:38

Daha bakayım neler var ortaya çıkmayan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Lissa 2019-06-14 20:13:46

Bir gece için bir kız bulmak ister misin? Hoş geldiniz >>> www.Sexydrom.Com

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasmagusali 2019-06-14 21:32:58

Sistemi ona gore kurdular kardesler. Yok boyle bir sistem. Al parayi makineden at cebe. Mudur ne halt eder? Amir ne halt eder? Eder, eder, eder. Gunah kecisi iki insan
Ya sistemi kuran efendiler nerde? Yok boyle bir duzen.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
TÜK arpa, buğday ve tritikale alımlarına başlayacak!
TÜK arpa, buğday ve tritikale alımlarına başlayacak!
Sucuoğlu’ndan yoğun temas
Sucuoğlu’ndan yoğun temas
KŞK açıkladı: 30 şüpheli gömü yeri kazılacak!
KŞK açıkladı: 30 şüpheli gömü yeri kazılacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim