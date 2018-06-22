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KIBTES: “Birey özgürlüğü esastır”

Sendika Başkanı Billa Akbayır Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki başörtülü diploma fotoğrafı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

22 Haziran 2018 Cuma 17:07
KIBTES: “Birey özgürlüğü esastır”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES),  birey özgürlüğün esas olduğunu, herkesin kendisine uygun gördüğü tercihte bulunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Sendika Başkanı Billa Akbayır  Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki başörtülü diploma fotoğrafı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

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Akbayır, farklı yaşam tarzlarını, değer sistemlerini ve inançları benimseyen insanların barışçıl bir şekilde bir arada yaşama imkânını ortadan kaldıran yasakçı zihniyetin , çoğulculuğa ve özgürlüğe yabancı ve karşıt olduğunu kaydetti.

Akbayır, özgür iradesiyle farklı kılık kıyafet giyen herkesin, kendisine uygun gördüğü tercihte bulunma hakkına sahip olduğunu, insanların giyim, takı takma, dövme yaptırma, örtü ve kılık-kıyafet gibi tercihlerinin arkasındaki gerekçelerin sorgulanmaya başlamasının , insanların özgürlüklerine müdahalenin önünü açtığını savundu.

Akbayır açıklamasında, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 31 Mayıs 2018 tarihli ‘hazırlanacak diplomalarda dikkat edilecek hususlar’ hakkında tüm okullara gönderdiği talimat yazısı ile geçmişte Türkiye’de zorbalık seviyesinde uygulanan 28 Şubat yasaklarını aratmayan tamamen keyfi ve ideolojik olarak koyduğu yasağı kaldırmaya davet eder, insan hak ve özgürlüklerine müdahale etmekten vazgeçmeye çağırırız” ifadelerini kullandı.

Akbayır, hukuki ve yasal bir temeli olmayan başörtüsü yasağını uygulamanın hukuk ve yasa yoluyla hak ve özgürlük ihlali yapmak demek olduğunu, eğitimin, ideolojik bir zorbalığın ve ihlalin aracı haline getirilmesinin çok talihsiz bir durum olduğunu kaydetti.

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