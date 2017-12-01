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KIBTES, Hrisostomos'u kınadı, özür dilemeye çağırdı

KIBTES,  “Çoğu Kıbrıslı Türk, ekonomik baskılar nedeniyle İslamlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Rum’dur” sözlerinden dolayı Rum Başpiskopos II. Hrisostomos’u kınayarak, özür dilemeye çağırdı...

01 Aralık 2017 Cuma 13:58
KIBTES, Hrisostomos'u kınadı, özür dilemeye çağırdı
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 Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES),  “Çoğu Kıbrıslı Türk, ekonomik baskılar nedeniyle İslamlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Rum’dur” sözlerinden dolayı Rum Başpiskopos II. Hrisostomos’u kınayarak, Kıbrıs Türk halkından özür dilemeye çağırdı.

KIBTES Başkanı Bilal Akbayır yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı, kökeni, tarihi ve Anadolu’nun hangi illerinden geldikleri bilinmesine rağmen Rum kiliselerinin ve onları yönetenlerin Rum öğrencilere yalan yanlış tarihi gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bilgileri enjekte ederek beyinlerini yıkamaya devam etmeleri kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Akbayır,  çağdaş dünyada laik eğitimin tüm toplumlar için ne kadar önemli olduğunu söz konusu açıklamaların tekrar açığa çıkardığını belirterek, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin laik eğitimi uygulama noktasında sıkıntıları olduğunu kaydetti.
 

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