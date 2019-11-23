KIBTES, Refika Öğretmenin Aziz Mücadele Ruhunu Selamladı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1940’lı yıllarda Kıbrıs Türk halkının dini, bayrağı ve tarihini unutmaması için çalışmış Refika öğretmenin mücadele ruhunu selamladı.

Turgut mesajında, Refika öğretmenin; İngiliz hükümetinin, adadaki Türk varlığını azaltmak için uyguladığı yıldırma politikalarından nasibini alan Vretça köyünde köy kadınlarına evinde Türkçe okuma ve yazma dersleri verdiğini belirtti.

Refika öğretmenin dinin, tarihin ve bayrağın unutulmaması için elinden geleni yaptığını, kendisine uygulanan sindirme politikaları ve haksızlıklara karşı dik durarak her türlü zorluğu göze aldığını kaydeden Turgut, Türkçeyi unutacak düzeye gelmiş olduklarını gördüğü kadınlara, iki odalı evin bir odasının ortasına kilim serip üstüne oturtarak Türkçe okuma-yazmayı, Türk tarihini, bayrağını, devletini, değerlerini öğrettiğini ifade etti.

Turgut, Refika öğretmenin; iki yıl sonra köyden ayrıldığında arkasında milli bilinçlerini kazanmış, milli değerlerini öğrenmiş bir köy dolusu çocuk, kadın ve erkekler bıraktığını kaydetti.

Turgut mesajında, “Toplumun öğretmene gösterdiği itibar, onların hayattaki onurları ve zenginlikleridir. Eğitime, öğretime ve öğretmene değer veren uluslar, büyük bir yükselme ve ilerleme göstermişlerdir. Yok edilmek istenen bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk konumuna gelinmesinde önemli görevler üstlenmiş Kıbrıs Türk öğretmenleri olarak, dünyada yaşanan dönüşümlerin gerisinde kalmamak, yenilikleri izleyen değil yeniliklere yön veren bir ülke durumuna gelmek için çalışmaktayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü; inanç ve değerlerini, kimliğini zor şartlar altında koruyan bu asil milletin ferdi Kıbrıs Türkü öğretmen Refika hanımın aziz mücadele ruhuyla idrak etmekteyiz. Bu duygularla öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyor; ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.