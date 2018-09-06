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KIBTES, Uluslararası Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar Sempozyumuna Katıldı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES),Uluslararası Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar sempozyumuna katıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:29
KIBTES, Uluslararası Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar Sempozyumuna Katıldı

KIBTES’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos- 01 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar Sempozyumu, MEMUR-SEN ile EGİTİMBİR-SEN'in ev sahipliğinde 77 ülkeden 89 sendika ve 4 uluslararası örgütten 175 yöneticinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES)'nın davetli olarak yer aldığı sempozyumda, “Küreselleşmenin Eğitim Boyutu”, “Eğitimin Küreselleşmesi ve Sendikacılık” başlıklı iki panelin yanı sıra “Küreselleşme ve Eğitim”, “Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Sendikalar”, “Sürdürülebilirlik ve Eğitim”, “Eğitim Sektöründe Yeni Eğilimler ve Sendikalar” başlıklı İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça çalıştaylar yapıldı.

KIBTES'in de katkı koyduğu çalışmaların sonunda, "Temel insan haklarının ve onurunun, çabaların, özgürlüğün ve evrensel ilkelerin korunmasını sağlamak için birlikte hareket edilmesi gerektiği" ve “Sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı sosyal güvenlik hakları ve uygulamalarıyla birlikte insana yakışır çalışma hayatı için mücadelenin devam ettirileceği” vurgulandı.a

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Anahtar Kelimeler:
KIBTESLuslararası KüreselleşmeEğitim Ve Sendikalar Sempozyumu
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