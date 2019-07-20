KIBTES’ten 20 Temmuz Mesajı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, KIBTES’in, 20 Temmuz'u Kıbrıs Türklerinin kurtuluşu ve yeniden doğuşunun nişanesi olarak gördüğü kaydedildi ve şöyle denildi:

“Tarih boyunca bu aziz vatan için can veren tüm şehitlerimize rahmet dilerken, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle anar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne ve Gazilerimize şükranlarımızı sunarız.

Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde 3. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü saygıyla anıyor, şehitlerimize rahmet diliyoruz.”