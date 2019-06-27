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KİKEV, Bakan Sucuoğlu’nu ziyaret etti

İşitme ve konuşma engellilerin yaşadığı sorunları Bakan Sucuoğlu’na ileten Vakıf Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, vakfın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı işaret dili eğitimi verdiğini ve özellikle işitme engellilerin Çalışma Dairesi’nde iletişim problemleri yaşadığını kaydetti.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:18
KİKEV, Bakan Sucuoğlu’nu ziyaret etti

KKTC’de 600 civarında işitme ve konuşma engelli vatandaşın olduğunu açıklayan Doğru; kırsal kesimde yaşayan engellilere ulaşmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Tüm engelli örgütlerini eşit bir şekilde temsil edecek , eşit muamelede bulunacak, tek çatı altında toplayacak bir engelli biriminin kurulması gerektiğini önemle vurgulayan Doğru, karar mekanizmalarında söz hakkı talep ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun yasal düzenlemelerin eksikliğine dikkat çeken Vakıf Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, engellilere verilen sağlık kurulu raporlarındaki yönetmelikte 18 yaş kuruluna giren koklear implantlı işitme engellilerin engelli statüsünden çıkarıldığına işaret ederek mağdur olduğunu ve yönetmelikte değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

İşitme ve konuşma engelli vatandaşlara kamu kurumlarında etkin hizmet verilmesi ve onlarla iletişim kurulabilmesi için; işaret dilini kullanan işitme engelli gençlerin kamuda istihdamının önemine vurgu yapan Doğru , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’ndan işaret dili bilen işitme engellilerin istihdamı için destek istedi.

Bakan Faiz Sucuoğlu da sağlık kurulu ile ilgili yönetmelikteki değişiklik için , vakfın Sağlık Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunmasının gerektiğini söyleyerek ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yönetmelikte değişiklik yapıldıktan sonra üzerlerine düşen görevi yapabileceklerini kaydetti.

Bakanlık olarak, vakıf ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Sucuoğlu, işitme engellilerin kamuda, özellikle engellilere hizmet veren Çalışma Dairesi’nde istihdam edilebilmesi için elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

(BRT/MAIL)

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