KILIÇ: “KKTC’NİN VARLIĞI VE HAKLARININ DAİMA YANINDAYIZ”

Meclis Şeref Salonu’nda saat 16.00’da gerçekleşen görüşmede Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Milletvekilleri Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.

KILIÇ: “KKTC’NİN YANINDAYIZ”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, kabulün basına açık bölümünde yaptığı konuşmasında, Meclis Başkanı Sennaroğlu’na kabulden dolayı teşekkür ederek, TBMM’nin Kıbrıs davasının, KKTC’nin varlığı ve haklarının daima yanında olduğunu göstermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ve Türkiye’den Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un iyi dileklerini getirdiklerini söyledi.

Covid-19 salgını dolayısıyla daha önceki bir tarih için planlanmış bir ziyareti gerçekleştirdiklerini ve kendilerini KKTC’nin bir parçası gördüklerini belirten Kılıç, KKTC’nin ileriye dönük çalışmalarında AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcileriyle birlikte KKTC’nin yanında olduklarını ifade etti.

Covid kuralları çerçevesinde tüm ziyaretleri tamamlamayı hedeflediklerini de belirten Kılıç, misafirperverliği için Sennaroğlu’na teşekkür etti.

SENNAROĞLU

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da Anavatan Türkiye ve KKTC’nin sarsılmaz ilişkilerinin Kıbrıs Türk halkını mutlu kıldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerek aşı tedariki gerekse diğer alanlardaki katkılardan dolayı Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Sennaroğlu, ekonomi, sağlık, eğitim ve diğer konularda pandemi koşullarında yaşanan sıkıntılar bulunduğunu fakat, uluslararası gelişmelerin bu dönemde görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, Akdeniz’deki durum, 5+1 Kıbrıs konferansı ve bölgedeki diğer gelişmelere bakıldığı zaman, Anavatan ve KKTC’nin el ele olduğu sürece kimsenin Kıbrıs Türk halkının haklarına dokunamayacağını kaydetti.

Sennaroğlu, Kılıç ve beraberindeki heyete hayırlı ve verimli bir çalışma ziyareti geçirmelerini diledi.

GÜZELMANSUR

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, CHP’nin her zaman tüm imkânlarıyla Kıbrıs Türk halkının haklı davasının yanında olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 20 bin Covid-19 aşısının KKTC için bir umut niteliği taşıdığını anlatan Güzelmansur, Nisan ayında yapılması planlanan 5+1 Kıbrıs Konferansının Kıbrıslı Türklerin uzun zamandır beklediği sonucu getirmesini dilediğini ifade etti.

SEZGİN

İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de İyi Parti Başkanı Meral Akşener’in KKTC halkına en iyi dileklerini ilettiğini belirterek, bugün KKTC’nin haklı davasının meşruiyeti ve devlet olarak rüştünün en önemli sütunlarından biri olan Meclis’te olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sezgin, Kıbrıs davasının gerçek ve sahici bir savunucusu olduklarını ifade ederek, Kıbrıs müzakerelerinde kaydedilecek bir çözüm veya ilerlemenin yine KKTC parlamentosu ve demokrasisiyle hayat bulacağını belirtti ve kabul için Sennaroğlu’na teşekkür etti.

KONUK MİLLETVEKİLLERİ MECLİS OTURUMUNU İZLEDİ

Görüşmenin ardından konuk milletvekiller locaya çıkıp bir süre Meclis oturumunu izledi. Bu sırada bazı milletvekilleri yerlerinden kalkarak konuk heyettekilerle sohbet etti.