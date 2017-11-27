Kılıç: “Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adaylarından Sedat Kılıç, yıllardır partinin çeşitli organlarında görev yapmış ve ilk kez 2005’te milletvekili adayı olmuş bir isim. 2018 seçimlerinde yeniden aday olan Sedat Kılıç, Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın sorularını yanıtladı.

“Siyaset hep hayatımın bir yerlerinde vardı”

Siyasetin içinde büyümüş bir isim olduğunu dile getiren Kılıç, UBP-DP hükümeti öncesinde partisi CTP’nin koalisyon hükümetinin büyük ortağı olduğu iki hükümette de, Başbakanlık Basın Danışmanlık ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttüğünü kaydetti. Kılıç, “Siyaset hep hayatımın bir yerlerinde vardı ve hayatımın bir parçası oldu” dedi.

“Bize fırsat vermediler”

Partisi CTP’nin sosyalist evrensel bakış açısı ile özdeşleşmiş bir siyasi görüşte olduğunu dile getiren Kılıç, geçmişte CTP’ye çeşitli çevrelerce ve zaman zaman da tabandan yapılan “temel ilkeler çizgisinden kayma”, “parti görüşüne ters düşen adımlar atma” eleştirilerini de yanıtladı. Kılıç, “Önce insan aynaya bakmalı. Dinime söven Müslüman olsa der eskiler. Geçmişte DP ve UBP koalisyon ortaklığı yaptığımız iki partide de kendi değerlerimize yönelik yerine getirmede, gerçekleştirmede bize fırsat vermedikleri eksiklerimiz var. Onların bu noktada bizi eleştirmesi söz konusu olmaz. Biz ülkenin var olan bir sorununu çözmek ve adını koymak için çalışmalarımızı sürdürdük” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşa götürelim dedik, rahatsız oldular”

UBP-CTP hükümetinin koalisyon ortaklığının çatlamasının nedeninin de bu eleştirilere yanıt niteliği taşıdığına da dikkat çeken Kılıç, “Su konusunda da CTP olması gereken çizgide yürüyerek, oturup konuşalım bunun adını koyalım ve bunu da vatandaşımızla paylaşalım. Belediyelerin de kar payını üzerine koyarak. Bizim bunları konuşalım önerimiz bile partnerimiz olan ortağımızı rahatsız etti. Ama hükümet ortağımız nasıl olursa olsun imzalayın modunda yaklaştığı için daha fazla yol yürüyemedik bu ortaklıkta ve bozulma noktası da bu oldu zaten” ifadelerini kullandı.

“CTP kadrosu alanlarının en iyilerinden oluşuyor”

KKTC’de halkın artık siyasete ve siyasetçiye karşı güvensizlik içerisinde olduğu eleştirilerine katıldığının altını çizen Kılıç, “Biz de bu ülkede bu halkın içinde yaşıyoruz ve gelişmeleri hissedebiliyoruz. Vatandaş bu noktada haklı da aslında. İnsanlarda artık bıkkınlık noktasına geldi. CTP aday profillerine baktığınızda toplumda geçmişten bugüne kadar kendi bulundukları meslek grupları içerisinde neredeyse en iyileri. Biz böyle bir profille seçmenin karşısına çıkmasaydık bizim de söyleyecek çok fazla bir şeyimiz olmadı. Biz bu sistemi değiştireceğiz sloganı ile yola çıktık. Eğer böyle bir profil oluşturmasaydık, bu halka neyin güvencesini verecektik, nasıl değiştireceğimize güvendirecektik. Baktığınızda eğitim, hayvancılık, ticarette yani kendi iş kollarında en iyilerin bulunduğu bir kadro var CTP’de şuanda” diye konuştu.

“Denenmemiş parti ve siyasi anlayış yok”

Vatandaşın artık denenmiş yüzlerden ziyade yeni bir arayış içerisine girdiği söylemleriyle ilgili de Kılıç, aslında yeni diye adlandırılan siyasi oluşumların da geçmişlerine bakıldığında yeni olmadığının ortada olduğuna vurgu yaptı.

Kılıç, “Denenmemiş ifadesi aslında çok doğru bir ifade değil. Çünkü şu anda siyasi arenada denenmemiş söylemleri ile bulunan Halkın Partisi’nin başkanı yıllarca şu anda hükümetin büyük ortağı olan partinin kurucusu ve 30 yıldan fazla başkanlığını yapan bir önceki Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’nun danışmanı olarak yıllarca sarayda çalıştı. Dolayısı ile bunun denenmemiş olarak dışarıda lanse edilmesi çok da doğru değil, çünkü geldiği çizgi belli. Kadro oluşumuna baktığımız zaman ise çoğu isim ya DP’den ya da UBP’den ya aday olmuştur ya da geçmişte siyasi olarak ve bürokrat olarak görev yapmış, parti organlarında ve bakanlık vekiller düzeyinde görev yapmış kişilerin çocukları yeni olarak lanse ediliyor. Bu da ne kadar yenidir kamuoyunun takdirine bırakmak gerek” ifadelerini kullandı.

“Meclis vatandaşın taleplerine cevap vermiyor, bütünün içindeki performans yeterli olmuyor”

Mevcut Meclis’in sokaktaki vatandaşın taleplerine cevap verip vermediği ve beklentilerine kulak verdiği noktasında eleştirilerde bulunan Kılıç, “Kendi partimde yer alan milletvekili arkadaşlarımın bu yönde ciddi performans sergilediği görüşündeyim. Ancak bütünün içerisinde gösterilen bu performans yeterli olamadığı için genel anlamda bu da Meclisin yetersizliği olarak algılanıyor” dedi.

“Yüzde 40 kadın kotasını biz yaptık, Meclise taşıma da halkın elinde”

Meclisteki kadın sayısının yetersiz olmasını da değerlendiren Kılıç, “Bizim partimizin bu noktada yapmış olduğu hamle yeterli olmasa da iyi bir düzeyde. Örneğin, şu anda erkek arkadaşlarımızın bir kısmı geçen günkü aday sıralama listesinde kadın arkadaşlarımızdan fazla oy almalarına rağmen listeye giremediler, çünkü yüzde 40 kadın kotası sınırımız var. Bunun sonraki aşamasında bu kotanın Meclise yansıması da toplumsal bir destek istiyor. Burada da topluma büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Rum kesimi ile yapılan görüşmelerin devam etmesi gerekmektedir”

Yeni Bakış’ın Kıbrıs konusunun içerisine girdiği açmaz ve görüşmelerin geldiği noktada yaşanan gelişmeler ve sonrası için ne gibi adımlar atılmalı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Rum kesimi ile yapılan görüşmelerin devam etmesi gerekmektedir. Uluslararası arenada da bunun artırılarak iki tarafın da seçimlerin sonuçlanmasından sonra tekrar gündeme getirilmesinde fayda var. İki taraftaki seçimler dolayısı ile şu anda bir bitkisel hayat görünümü var. KKTC’nin kurtuluşunun uluslararası arenada olması gereken yerde olması ile ancak mümkündür. Eğer bu olmazsa şu anda şikayet ettiğimiz şeylerin daha da kötüsü bizleri bekliyor olacak.”

“Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılmalı”

Son zamanlarda milletvekilleri ve bakanların da isimlerinin karıştığı birtakım şaibeli olaylar sonucu milletvekilliği dokunulmazlığının da tekrardan tartışma konusu olduğu söylemleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıç, dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini belirtti. Kılıç, “Dokunulmazlık sadece kürsü için geçerli olmalı. Vekillerin düşüncelerini hür ve rahat bir şekilde orada açıklamasına müdahalede bulunulmamalı. Kürsüden söylediği birtakım şeyler yüzünden yargı önüne getirilmesi konusunda sıkıntılar yaşarsa orada evet dokunulmazlık hakkı olmalı. Şu anda iki vekilin iki farklı konu üzerinde suçlandığı bir durum ile karşı karşıyayız. Bu noktada CTP’nin içerisinde UBP ve DP’nin de olduğu Meclis Araştırma komitesinde ortaya çıkan çok korkunç veriler var. Bu veriler ışığında Mecliste sorumlu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylamaya gidilmesi istendi ancak hakarete varan suçlamalar ve söylemlerde bulunan iki farklı parti mensubu vekil bile bu konuda birlikte hareket ederek bu konuların yargıya gitmemesi noktasında parmak kaldırdılar. Sıkıntı işte tam burada başlıyor. Her şey yasa değildir. Biraz da vicdan lazım. Eğer bu ithamlar varsa ve sıkıntınız yoksa neyden korkuyorsunuz?. Diyelim ki bundan sonraki seçimlerde bu kişiler Meclise girmezse ne olacak. Bu konular partilerini bağlamayacak mı? Bu dosya biz hükümete gelirsek, çoğunluklu bir noktada da olursak bu dosyalar geçecek. Eğer burada da geçmez ise parti genel başkanımızın da söylediği gibi biz dışarıdan gidip yargıya taşıyacağız bu konuyu bu dosya burada kapanmayacak. Buradaki dokunulmazlığın arkasına saklanarak bu olayların kapanmasını kimse sağlayamayacak” dedi.

“Ekonomik düzenlemeler getirilmeli”

Ekonominin her geçen gün biraz daha çıkmaza girmesi ile mahkemelerde yığılan alacak-verecek davalarının da artmasının doğru orantılı seyretmesi sonucu bankaların yasal mevzuat temelinde bir düzenlemeden ziyade vatandaşın geliri ile gideri arasında bir dengesizliğin söz konusu olduğunu anlatan Kılıç, şöyle konuştu: “Bankalar Merkez Bankası’nın denetimi altındandır sorun burada değil. Sorun vatandaşın geliri ile gideri arasındaki dengesizliktir. Benim bugün 5 liralık gelirim varsa ve ben 6 liralık harcama yaparsam açık vermeye başlarım. Bu açığı karşılamak için bankadan kredi çekersem zaten 5 lirayla geçinemezken, ekstra aldığım krediyi ödeme noktasında zorluk yaşayacağım belli. Ve kaçınılmaz son olarak da mahkemeye gideceğim ortada. Bu noktada alınacak önlem düşük ödeme tutarı, faizde indirim ya da faizin faizinin ortadan kaldırılması gibi yapılacak düzenlemelerle vatandaşın bu konudaki sıkıntısının daha aşağıya çekilmesi hamleleri yapılabilir diye düşünüyorum” dedi.

“Uyuşturucu ile mücadele yeterli değil”

Ülkeyi sarmalına alan uyuşturucu, alkol gibi zararlı maddelerle mücadele noktasında atılan adımların yeterli olmadığı noktasında hemfikir olduğunu da dile getiren Kılıç, “Şu anda mücadele yeterli değil. Öncelikle bataklığı kurutmak lazım. Sinek öldürmekle sorunu çözemezsiniz. Uyuşturucu kartelini ortadan kaldırmak gerekiyor. Yoksa içici ile bunu çözemezsiniz. Önce eğitim. Önce aile içi sonra okullarda uyuşturucu ile ilgili farkındalık oluşturmak lazım. Daha sonra da içiciler noktasında gerekli tedavi ve rehabiliteye ağırlık vererek, bunun köküne inilerek kurutulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İlk önce eğitim alanına değineceğiz”

Seçilmesi halinde partisi ile birlikte ilk önce ağırlık verecekleri konunun eğitim kökenli olduğu için eğitim olduğunu kaydeden Çelik, “Sağlık, trafik de şu anda ülkenin kangrenleşen sorunları arasında. Daha sonra spor. Sporu hayat tarzı haline getirmek insan sağlığı toplum sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Hastaneye gideceğine insanlar sahalara spor salonlarına gitsin. Sağlıklı yaşam beraberinde birçok olumluluğu da mutlaka getirir” diye konuştu.