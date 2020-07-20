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Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Türkiye ana muhalefet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir. Ecevit'i, Denktaş'ı, Erbakan'ı ve tüm şehit ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:09
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Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Türkiye ana muhalefet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir. Ecevit'i, Denktaş'ı, Erbakan'ı ve tüm şehit ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü ile KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "KKTC'nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir. Ecevit'i, Denktaş'ı, Erbakan’ı ve tüm şehit ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." değerlendirmesine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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