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Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı

15 Kasım 2019 Cuma 17:55
Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümünü kutladı. 
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi

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