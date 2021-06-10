Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Kılıçdaroğlu: Özellikle demokrasi kültürü için varlığınız son derece önemli

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:55
97 Okunma
Kılıçdaroğlu: Özellikle demokrasi kültürü için varlığınız son derece önemli

Kılıçdaroğlu, Meclis’e gelişinde Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve bürokratlar tarafından karşılandı.

KILIÇDAROĞLU: “ÖZELLİKLE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ İÇİN VARLIĞINIZ SON DERECE ÖNEMLİ”

Kabulde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs’ın büyümesi ve gelişmesi için özellikle demokrasi kültürünün giderek gelişmesi açısından varlığınız son derece önemlidir” diyerek, Sennaroğlu’na kendilerini kabul ettiğinden dolayı teşekkür etti. 

Meclis Başkanı Sennaroğlu da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hoş geldiniz” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ana Muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede görmenin çok güzel olduğunu kaydetti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların çok derin olduğunu dile getiren Sennaroğlu, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu söyleyerek, CHP’nin bu konudaki hassasiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği söz konusu olduğu zaman TC’deki tüm siyasi partilerin tek vücut ve tek ses olmalarının buradaki Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu söyleyen Sennaroğlu, Kılıçdaroğlu ve heyetinin Kıbrıs’ta yapacakları ziyaretlerin verimli geçmesini diledi.

Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs’ta 1974’ten beri barış söz konusu olduğuna dikkat çeken Sennaroğlu, siyasi bir çözüme Rum tarafının uzlaşmaz tutumu sayesinde halen ulaşılamadığını kaydederek, “Dönemin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit’in aziz hatırasını yad etmek istiyorum. Ayrıca dönemin Başbakan Yardımcısı olan merhum Necmettin Erbakan’ın da aziz hatırasını yad etmek istiyorum. Onların sayesinde Kıbrıs Türkü yok oluştan kurtulmuştur ve bugün özgürlüğüne ulaşmıştır. Bu vesileyle onları yad ediyoruz” diye konuştu. 

Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü, İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, Siyasi Başdanışmanlık Koordinatörü Enver Ömür Polat eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Önder SennaroğluKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
GÜKAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Bağışı Etkinliği Düzenliyor
GÜKAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Bağışı Etkinliği Düzenliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim