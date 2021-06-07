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Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

07 Haziran 2021 Pazartesi 17:01
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Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere perşembe günü KKTC'ye gelecek.

Kılıçdaroğlu günübirlik gerçekleştireceği ziyarette, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birer görüşme yapacak.

Siyasi parti genel başkanlarıyla da bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek.

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