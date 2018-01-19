Kilich: “Ne seçimlerin ne ideolojilerin görüşmelere etkisi var”

Yeni Bakış gazetesinde yer alan Özlem Çimendal'ın haberine göre; Türkiye Araştırmalar Merkezi / Centre for Turkey Studies (CEFTUS) Avrupa Parlamentosu’nda önceki gün Kuzey Kıbrıs’ta yapılan genel seçimlerin değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

Güney’deki seçim de değerlendirildi

Parlamentoda Ev sahipliğini Warrington South Bölgesi İşçi Partili Milletvekili Faisal Rashid’in yaptığı programda Güney Kıbrıs’ta Ocak sonunda yapılacak iki turlu başkanlık seçimi üzerine de analizlerde bulunuldu.

Seçimler ışığında Kıbrıs görüşmeleri irdelendi

Moderatörlüğünü T-Vine dergisi editörü Kıbrıslı Türk İpek Özerim’in yaptığı toplantıda Kuzey Kıbrıs siyaseti üzerine yazan Mimar İlker Kilich ve St Mary’s Üniversitesi Siyaset Profesörü James Ker-Lindsay seçimlerin getireceği etkilere bakarak Kıbrıs görüşmeleri üzerine görüşlerini bildirdiler.

Kilich, UBP-HP koalisyonu üzerinde durdu

Kuzey Kıbrıs Britanya Parlamento Komisyonu başkanlığını yapan Lord Sharkey’nin de bulunduğu toplantıda ilk sözü İlker Kilich aldı. Kilich Kuzey Kıbrıs’taki 7 Ocak’ta yapılan seçim sonuçlarını değerlendirdi. En çok oy alan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) koalisyon hükümet kurmasının beklendiğini söyleyen Kilich büyük ihtimalle Kudret Özersay’ın genel başkanı olduğu Halkın Partisi ile koalisyon kuracağını belirtti.

“Ne seçimlerin ne ideolojilerin görüşmelere etkisi var”

Kilich Kıbrıs’ta çözüm acısından sağ kanat ya da sol kanat partilerin hükümette olmasının çok bir fark yaratmadığını Güney Kıbrıs’la görüşmelerde bu tür siyasi ideolojilerin rol oynamadığını belirtti. Kilich aynı şekilde bu yılki seçimde partilerin kampanya süreçlerinde Kıbrıs görüşmelerinin geleceğine dair hiçbir emare olmadığını dolayısıyla bu seçimlerin görüşmelere hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi.

Kurulacak hükümete Türkiye’nin etkisi olacak

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta kurulacak hükümet konusunda etkisi olduğunu ve olacağını söyleyen Kilich Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki seçimleri Haziran 2018’de değil de Ocak 2018’de yapılmasına izin vermesinin olası başlayabilecek Kıbrıs görüşmelerine pozitif etkisi olduğunu zira görüşmelerin seçimlerle bölünmeyeceğini dile getirdi. Kilich Kıbrıslı Türklerin ve Rumların görüşmelere ne olursa olsun devam etmeleri ve diyaloğu korumaları gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Hızlı nüfus artışı, kumar, uyuşturucu, kara para aklama konuşuldu

İlker Kilich Kuzey ayrıca Kıbrıs’ta hızlı nüfus artışı, kumar oynanan mekanların çoğalması, fuhuş sektörünün artması, uyuşturucu kullanımı ve satışının artması, kara para aklama ve yolsuzlukların çoğalması ve Türkiye’nin özellikle uyguladığı asimilasyon politikaları gibi adanın ciddi problemleri olduğu ve bunun siyasete yansıdığını söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Lindsay: Uzlaşıya varılamaması büyük hayal kırıklığı

Profesör James Ker-Lindsay da Güney Kıbrıs’ta uzun yıllar yaşadığını ve en son ki Kıbrıs görüşmelerine tanık ettiğini söyleyip uzlaşıya varılamamasının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Papadopoulos, Kuzey Kıbrıs’la tamamıyla kapıları kapatmak istiyor

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinde şimdiki Başkan Nicos Anastasiades’in ilk turu geçeceğini ama ikinci turda neler olacağını bilmenin güç olacağını söyleyen Ker-Lindsay aşırı sağcı AKEL ve daha ılımlı DİKO partilerinin adayları ile pazarlıkların olması gerekeceğini belirtti. AKEL’in adayı Nikolas Papadopoulos’un Kuzey Kıbrıs’la tamamıyla kapıları kapatmak istediğini söyleyen Ker-Lindsay beklentisinin Anastasiades’in DİKO adayı Malas ile anlaşmaya varacağı olduğunu belirtti.

Anastasiades başkanlığında sürecin tekrar başlaması mümkün değil

Seçimler bir yana eğer Anastasiades başkanlığa devam ederse ve Kıbrıs görüşmeleri için start vermek isterse Birleşmiş Milletler’in ve Kuzey Kıbrıs’ın çok sıcak bakmayacağını düşündüğünü dile getiren Ker-Lindsay görüşmelerin yeniden çökmesi ile çözüme dair bıkkınlık oluştuğunu söyledi.

10 yıl sonra KKTC’nin komşusu Güney değil, Türkiye olacak

Profesör Ker-Lindsay Kuzey Kıbrıs’ta hızlı kültürel asimilasyon yaşandığını söylerken 10 yıl sonra bir Kıbrıs problemi olmayabileceğini zira Güney Kıbrıs’ın komşusunun direkt olarak Türkiye olabileceğini dile getirdi.

Türkiye’nin Rusya’nın yaptığı gibi Kırım’ı işgal etmesi gibi Kuzey Kıbrıs’ı alacağını düşünmediğini fakat geleneksel Kıbrıs yaşamının da hızlı bir şekilde Türkiyelileştirildiğini gözlemlediğini söyledi.