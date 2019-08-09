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Kilim: Akıncı sorunlarımızı Anastasiadis’e aktardı!

09 Ağustos 2019 Cuma 22:02
Kilim: Akıncı sorunlarımızı Anastasiadis’e aktardı!

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasidis ile bugün gerçekleştirdiği görüşmede KITSAB’ın dile getirdiği sorunları aktarmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kilim’in açıklaması şöyle:

Bugün gerçeklesen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis görüşmesinde KITSAB’ın birçok kez dile getirdiği sıkıntıları dile getirilmesine ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde alınması birliğimizce ve turizm camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.

Turizm Birlikleri olarak daha önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda  ülke turizmine  sekte vuran sıkıntılarımızı dile getirmiştik. Özellikle AB vatandaşı olmayan 3. ülke vatandaşlarının kuzeyde konaklamak istedikleri zaman yaşadıkları sıkıntıları anlatmıştık.

Böylesi önemli bir konuyu gündemine alan Akıncı’ya teşekkürü borç biliriz.

Bu hukuksuz uygulamanın en kısa sürede ortadan kaldırılmasını ve Rum liderliğinin böyle uygulamalarını ortadan kaldırmasını temenni ederiz.

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