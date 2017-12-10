Kilim: "Bilet fiyatlarına zam yapacağına sefer sayısını artırsın"

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, Son dönemlerde artan uçak bilet fiyatlarını eleştiren Kilim, uçak bilet fiyatlarının fahiş duruma ulaştığını kaydederek, havayolları şirketlerine çağrıda bulunarak bilet fiyatlarını artırmak yerine sefer sayılarını artırmaları gerektiği yönünde açıklamada yaptı…

Dövizin değerinin yükselmesi ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi bahane edilerek uçak bilet fiyatlarına zam yapılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Kilim, “Zaten şuanda uçak bilet fiyatları fahiş durumda, dövizin yükselmesi bahane edilerek fiyatlara daha da zam yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Uçak bilet fiyatlarının artması hem turizm acentelerini hem de halkı olumsuz yönde etkiliyor, zor durumda bırakıyor. Havayolu şirketleri fiyatlara zam yapmak yerine seferlerini artırsın” şeklinde konuştu.

“Yasadışı satışlara KIBSAB yasası kapsamında 3 yıla kadar hapis cezası…”

Kilim, yaptığı açıklamada halkı da uyararak, KIBSAB üyesi olamayan acentelerden, internet üzerinden veya yurt dışından uçak bileti almamaları gerektiğini belirtti.

KIBSAB üyesi olmayan turizm acentelerinden veya internet üzerinden uçak bileti alanların ve düzenlenen turlara katılanların herhangi bir mağduriyete maruz kalmaları durumunda mağduriyetlerinin giderilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kilim, yasadışı yollarla satış yapan acentelerin suç işlemiş olduğunu belirterek KIBSAB yasası kapsamında 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi.

“KIBSAB üyesi olmayan acentelerden alışveriş yapmayın, mağduriyetler giderilemez”

KIBSAB üyesi olan toplamda 150 acente olduğunu kaydeden Kilim, “Uçak bileti alacak olanlar öncelikle acentelerine KIBSAB belgesi olduğundan emin olsunlar. Birlik üyesi olmayan acentelerin bilet satışı yapması veya tur düzenlemesi yasal değil. Bu durumda bu acentelerden alışveriş yapanlar herhangi bir sorun ile karşılaşması veya tur esnasında herhangi bir kaza geçirmeleri sonucunda mağduriyetlerini gidermek mümkün değil, çünkü birlik üyesi olmayan acentelerin tur düzenlemeleri veya uçak bileti satışı yapması yasal bir uygulama değil” dedi.

“Hükümet, turizm sektörüne gereken önemi verilmeli”

Kilim, hükümet yetkililerine ve Ocak 2018’de gerçekleştirilecek genel seçim sonrasında hükümeti yönetecek olanlara da seslenerek, turizm sektörüne gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti.