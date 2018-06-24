Kilim: "İnternetteki bilet fiyatlarındaki farklılık acenteleri olumsuz etkiliyor”

Kıbrıs Postası’ndan Cansu Yarışan'a konuşan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, internet siteleri üzerinden satılan uçak bileti fiyatlarının seyahat acentelerinde satılan uçak bileti fiyatlarından daha düşük olmasının seyahat acentelerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Söz konusu fiyat farkının tüm dünya genelinde acenteler için olumsuz yönde sorun oluşturduğunu belirten Kilim, ülkemizde devlete ait havayolu şirketi bulunmamasının uçak bilet fiyatlarının sürekli artışında çok daha önemli bir sorun teşkil ettiğine ve durumun genelde ülke için, özelde ise seyahat acenteleri için olumsuz etkiler yarattığına değindi.

“Bilet fiyatlarındaki farklılık acenteleri olumsuz etkiliyor”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Erkan Kilim, internet üzerinden uçak bileti satan sitelerdeki bilet fiyatıyla seyahat acentelerinde satılan bilet fiyatları arasında olan fiyat farklılığının tüm dünya genelinde acenteleri olumsuz yönde etkilediğini söyledi. İnternet üzerinden alınan biletlerin, acentelerde satılan bilet fiyatlarından daha uygun olmasının, bilet alacak kişileri internet üzerinden alışveriş yapmaya yönelttiğini dile getiren Kilim, acentelerden bilet satın almanın daha güveli olduğu yönünde çağrıda bulunarak, “Tüm dünyada internet üzerinden bilet satışı daha uygun fiyata denk geliyor. Bilet fiyatlarındaki farklılık ise acenteleri olumsuz etkiliyor. Ancak internet üzerinden bilet satın alacak kişiler herhangi bir sorun yaşaması durumunda muhatap bulmakta oldukça zorluk çekiyor. Acentelerden bilet satın almak daha güvenli ve acente yetkilileri müşterilerini yönlendirme konusunda da titiz davranıyor. Örneğin hangi gün uçması daha uygun olur veya hangi havayolu şirketini kullanması gerektiği konusunda da acente yetkilileri müşteriyle birebir ilgileniyor. Ayrıca herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda acente yetkilileriyle kolaylıkla iletişime geçilebilir. Bu nedenle internet siteleri yerine acentelerden alışveriş yapılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

“Acentelerde çalışan elemanların hizmet bedelini alması normaldir”

İnternet üzerinden uçak bileti satılmaya başlanmasıyla acentelerin satışlarının olumsuz etkilendiğini belirten Kilim, internet üzerinden satış yapan bazı şirketlerin acenteleri koruyacak şekilde fiyat belirlediğini kaydederek, “Acentelerde çalışan elemanların hizmet bedelini alması normaldir. Bu nedenle acentelerde fiyatlar buna göre belirlenir. Çünkü acentelerde çalışan elemanlar müşteri için en uygun bileti müşteriye tavsiye etmek için araştırma yapıyor. En önemlisi ise bilette herhangi bir sorun yaşanması durumda müşteriye çözüm seçenekleri sunuyor” şeklinde konuştu.

“En önemli sorun devlete ait havayolu şirketi bulunmaması”

Ülkede devlete ait herhangi bir havayolu şirketi bulunmamasının, internette satılan bilet fiyatıyla acentelerde satılan bilet fiyatı farkından daha önemli bir sorun olduğuna değinen Kilim, devlet eliyle profesyonel bir şekilde çalışan havayolu şirketi bulunmadığı sürece özel şirketlerin fiyatları istediği gibi belirleyeceğini ve bilet fiyatlarındaki artışın durdurulmasının mümkün olmayacağını söyledi. Devlete ait havayolu şirketi bulunmamasının yarattığı sorunları defalarca dile getirdiklerine değinen Kilim, “Ülkede birçok üniversite ve otel var. Bu durumda ülkeye birçok turist ve öğrenci geliyor. Ancak devlete ait havayolu şirketi bulunmaması artan talep karşısında özel şirketlerin istediği gibi fiyat belirlemesine olanak sağlıyor. Bu durum acenteler ve internet siteleri arasındaki fiyat farkından çok daha önemli. Çünkü insanlar bilet fiyatlarının artışından şikâyetçi. Uçuşlar her geçen gün azalıyor. Devlete ait havayolu şirketi devreye girmediği sürece özel şirketler istedikleri gibi at koşturmaya devam edecek” dedi.