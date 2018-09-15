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Kilisenin çanını çaldılar!

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:58
Kilisenin çanını çaldılar!

Serhatköy Camisi'nin avlusunda bulunan kilise çanını çalan 2 zanlı tutuklandı

24.08.2018 tarihinde, saat 03:30 raddelerinde, Serhatköy’de, Serhatköy Camisi’nin avlusu içerisinde demir kule üzerinde monteli bulunan çan (kilise çanı) meçhul şahıs/lar tarafından bulunduğu yerden sökülüp alınmak suretiyle çalınmıştı. Yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.S.(E-22) ve M.Ö.(E-32) tespit edilerek tutuklandı,

Soruşturma devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Serhatköy CamisiKiliseHaberKKTC
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Vatandaş 2018-09-15 13:40:57

Vay teresler vay insan oğlu ne tehlikeli mahluk camilerde hırsızlık bitti şimdide kiliseler gaula hırtolar kökünüz kurusun pis hırsız haydutlar

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