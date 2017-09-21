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Kilitlenen trafik ambulansı geciktirdi

Girne trafiği okullarının açılmasıyla daha da kabus haline gelirken dün okuldan çıkıp evine gitmeye çalışırken kaza geçiren ortaokul öğrencisi dakikalarca ambulans bekledi

21 Eylül 2017 Perşembe 10:08
Kilitlenen trafik ambulansı geciktirdi

Suna Erden

Girne trafiği okullarının açılmasıyla daha da kabus haline gelirken dün okuldan çıkıp evine gitmeye çalışırken kaza geçiren ortaokul öğrencisi dakikalarca ambulans bekledi 

Uzun süredir şikayet konusu olan Girne trafiğinin yoğunluğu ilk ve orta eğitim okullarının açılmasıyla daha da sıkışık hale geldi. Okul taşıtlarının da trafiğe katılmasıyla sabah okula gidiş ve öğlen okuldan çıkış saatlerinde trafik keşmekeşi yaşanırken dün meydana gelen kaza, trafik yoğunluğunun çok sakıncalı olabileceğini de gözler önüne serdi. Oğuz Veli Ortaokulu öğrencisi Eylül Tur, okul çıkışı evine gitmeye çalışırken öğrenci minibüsünün çarpmasıyla yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasında yığılıp kalan öğrenciye vatandaşlar müdahale ederken, okul çıkışı ve öğlen saati olması nedeni ile kilitlenen trafikten dolayı ambulans 5 dakikalık yolu 17 dakikada gelebildi. 

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI 

Girne-Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yaşanan kazada okuldan çıkan 13 yaşındaki Eylül Tur’a öğrenci minibüsü çarptı. Okul çıkış saati olan 12.30 sıralarında meydana gelen kazada minibüsün çarptığı Eylül yol ortasında yığılıp kaldı. Yaralanan küçük kız için minibüs şoförü ve vatandaşlar ambulans çağırdı. Yerde yatan öğrenciye çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Küçük kızı sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, çaresizlikle ambulansın gelmesini bekledi. 

KİLİTLENEN TRAFİK AMBULANSI GECİKTİRDİ 

Ancak normal şartlarda zaten çok yoğun olan Girne trafiği tam da okuldan çıkış ve öğlen yemeği saati olmasından dolayı içinden çıkılmaz duruma geldi. Hem bölgelerden Girne’ye gidiş hem de Girne’den bölgelere dönüş yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, Girne Akçiçek Hastanesi’nden yola çıkan ve normalde 5 dakika içerisinde olay mahalline gelebilecek ambulans 17 dakika da kaza mahalline ulaşabildi. 

ŞANSI VARDI HAFİF YARALANDI 

Sıkışık trafikten geciken ambulans vatandaşların isyanına neden oldu. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürdü. Hastanede müşahede altına alınan Eylül Tur’un hafif yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Eylül Tur’un Oğuz Veli Ortaokulu’nda eğitim aldığı, arkadaşı ile birlikte eve gidebilmek için binecekleri öğrenci minibüsüne ulaşmaya çalıştıkları ancak küçük kızın dikkatsiz davranarak yola atıldığı ve bu esnada minibüsün sol ön tarafıyla kıza çarptığı öğrenildi. 

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