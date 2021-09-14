Kilolarca kaçak etle yakalandılar

Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili olarak adı edilenin arkadaşı olduğu öğrenilen B.S'nin de aynı gün tespit edilerek alıkonduktan sonra çelişkili ifade vermeleri üzerine her iki zanlı da tutuklanmış ve 11.09.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 41.09.21 tarihinde gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, alınan bilgi doğrultusunda 10.09.21 tarihinde Gazimağusa’da Kaliland bölgesinde zanlı 1 A.B’ya ait soğuk hava deposunda bir arama gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan aramada depo içerisinde sağlıksız koşullarda muhafaza edilen poşetler içerisinde kıyma, bütün ve parça halinde etler ve yağlar, 25 kiloluk kasalar içerisinde birçok parça halinde etler tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Zanlı 1’ in mesele ile ilgili verdiği ifadesinde arkadaşı olduğu zanlı 2 B.S’nin mezbahadan depoya et taşımak için aracını verdiğini ve getirdiği etleri depoya yerleştiği yönünde beyanı olduğuna değinen tanık polis, ayni gün tespit edilen zanlı 2’nin de sorgulandığını, verdiği ifadede zanlı 1’e ait Van araç 100 TL karşılığı Güvercinlik köyüne gittiğini, oradaki bir şahıstan 8 paket kıyma alıp geri döndüğünü ve depoya zanlı 1 ile birlikte yerleştirdiklerini ve diğer etleri de açık bir şekilde depo içerisinde gördüğüne dair zanlı 1’in ifadesine zıt bir ifade vermesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Emare alınan et ürünlerinin toplam 2496 kilo olduğuna dikkat çeken tanık polis, 440 kilo et ürününün üzerinde bulunan mühürlerinin yapılan incelemede KKTC menşei olmadığı ve KKTC’ ye gümrüksüz olarak sokulduğunun belirlendiğini söyledi.

Mühürsüz olan diğer etlerle ilgili incelemenin devam etmekte olduğunu ancak sağlıksız olmaları nedeniyle belediye ekipleri tarafından imha edildiğine değinen tanık polis, önem arz eden kamera görüntüleri ile ilgili incelemenin devam etmekte olduğuna dikkat çekti.

Meselenin davasız halli için Gazimağusa gümrük dairesi kaçakçılığı önleme şubesi ile girişimlerin yapıldığını belirten tanık polis, cep telefonları ile ilgili beklenmekte olan raporların da henüz ellerine ulaşmadığını söyledikten sonra zanlıların tutukluluk sürelerinin üçer gün daha uzatılması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)