Kilolarca uyuşturucu sahile vurdu

Gaziveren’deki Afrodit sahilinde bugün 11.20'de karaya vurmuş 28 kg ağırlığında kalıp halinde Hint keneviri bulundu. Polis Basın Subaylığı, emare alınan maddeyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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