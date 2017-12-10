Kilosu 2 lira

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Euro’nun TL karşısında değer kazanması nedeniyle, Kuzey Kıbrıs’taki sebze ve meyve fiyatları güneydeki fiyatların oldukça altına düştü.

Kış mevsimine girildiği halde özellikle domatesin 2 liraya satılması vatandaşların yanı sıra, güneyden kuzeye geçen yabancıları da memnun ediyor.

Lefkoşa Belediye pazarındaki esnaf; maaşların ödenmesi nedeniyle satışların gittiğini belirtirken, en çok yeşillik, domates ve narenciye çeşitlerinin satıldığını belirtiyor.

Bölgeye uğrayan turistlerin de çarşıyı gezdiğini dile getiren esnaf, fazla olmasa da yabancıların alış-veriş yaptığını söylüyor.

Pazarda dün domates 2, mandalina 2 buçuk, portakal 3, taze bakla 13, zeytin 6 ve mersin 15 liradan satışa sunuldu.