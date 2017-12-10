Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

Kilosu 2 lira

Belediye pazarında domatesin fiyatı yazdan kalma

10 Aralık 2017 Pazar 12:02
Kilosu 2 lira
banner10

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Euro’nun TL karşısında değer kazanması nedeniyle, Kuzey Kıbrıs’taki sebze ve meyve fiyatları güneydeki fiyatların oldukça altına düştü.

Kış mevsimine girildiği halde özellikle domatesin 2 liraya satılması vatandaşların yanı sıra, güneyden kuzeye geçen yabancıları da memnun ediyor.

Lefkoşa Belediye pazarındaki esnaf; maaşların ödenmesi nedeniyle satışların gittiğini belirtirken, en çok yeşillik, domates ve narenciye çeşitlerinin satıldığını belirtiyor. 

Bölgeye uğrayan turistlerin de çarşıyı gezdiğini dile getiren esnaf, fazla olmasa da yabancıların alış-veriş yaptığını söylüyor.

Pazarda dün domates 2, mandalina 2 buçuk, portakal 3, taze bakla 13, zeytin 6 ve mersin 15 liradan satışa sunuldu.

banner22
Son Güncelleme: 10.12.2017 12:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil kan aranıyor...
Acil kan aranıyor...
Seçimin en zenginleri
Seçimin en zenginleri
Lokmacıya turist yağdı
Lokmacıya turist yağdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim