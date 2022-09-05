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"Kim bilir kafalardan neler geçiyor!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (özel yasa tasarısı)’nın meclisten oy çokluğuyla kabulünün üzerinden 10 gün geçmesine rağmen henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 20:29
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"Kim bilir kafalardan neler geçiyor!"


Erhürman açıklamasında “Yasa Resmi Gazete'de yayımlansın da Anayasa Mahkemesi'ne götürelim diye bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’nın açıklamasının tamamı şöyle:

  "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa"nın Meclis'te oy çokluğuyla kabulünün üzerinden 10 gün geçti. Cumhurbaşkanlığı da büyük bir coşkuyla selamlamıştı "Yasa"yı. Fakat her nedense bugün oldu hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı! Resmi Gazete'de yayımlansın da Anayasa Mahkemesi'ne götürelim diye bekliyoruz!

Kim bilir yine kafalardan neler geçiyor! Bu sürecin hangi aşaması doğru yürütüldü ki son aşaması da doğru yürütülsün?!

Son Güncelleme: 05.09.2022 20:37
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPTufan Erhürman
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