Kim bu ekip? Rant kavgası mı?

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Dr. Faiz Sucuoğlu, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak son zamanlarda yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“BEN GELİRSEM HÂKİMİYET, AVANTAJ VE AVANTA KAYBEDECEKLER”

Faiz Sucuoğlu, “Şuandaki bu hikâye tamamen bir engel yaratmadır. Esas işin özü hakimiyet, avantaj ve avanta kaybetmedir, rant kavgasıdır. Bütün işin özü budur. Geçen kurultayda da aynı şey oldu. Biri çıkacak ve diyecek ben şu adresin sesiyim, şu adresin ağzıyım, Faiz beye destek vermeyeceksiniz dedi. Şuanda bu senaryoyu yapan ekip bunu da yapmıştı. Ersan bey bu ekibin etkisinde. Ersan bey de bunların ne yaptığını biliyordu. Geçen kurultayda biz şu adresin sesiyiz, Faiz beye destek vermeyeceksiniz dediler. Oradan bir şey çıkmayınca B planına geçtiler. Bu son plan. Bununla vurabilecekleri kadar vurmaya çalışıyorlar. Ama başaralı olamadılar. Bunların umurunda olan kendileridir, idare edebilecekleri birinin orada olmasını istiyorlar. Faiz beyi idare etmeleri mümkün değildir. Her tarafı gidip tehdit ettiler” şeklinde konuştu.