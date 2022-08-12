KİM BU EMLAKÇI?

ÖZEL HABER

YARGI HUZURUNA ÇIKACAKLAR… Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili KKTC’de tutuklanan eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarılacak. 'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in de Türkiye’de yargılanması bekleniyor.

ÖZEL İHTİYAÇLARINI BİR KADIN EMLAKÇI KARŞILADI… Adaya kaçak yollarla giriş yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek, Ercan’dan giriş yapan Mustafa Söylemez ve Ömer Tunç haftalarca hain suikastı gerçekleştirmek için Alsancak’ta bir sitede kiraladıkları evden hiç çıkmadan bekledi. Hazırlanan iddianameye göre, Mustafa Söylemez ve adamlarının hiç evden çıkmaması, kendilerine yiyecek, içecek ve diğer ihtiyaçları için birkaç günde bir alışverişlerini yaparak, ayaklarına kadar götüren bir emlakçı kadın olduğu dikkat çekiyor.

“EMLAKÇILARIN BÖYLE BİR HİZMETİ YOK”… Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı bazı emlakçılar, “Hiçbir emlakçının kiracılara böyle bir hizmet vermediğini”, “Bu tarz bir ilişkinin ciddi bir samimiyet bulunmadığı takdirde olamayacağını” ve “Mesleki etik değerler açısından da uygun olmadığını” söyledi.