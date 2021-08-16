Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Flaş Haber
Dikkat Aranıyorlar!
Kapat

Kim bu siyasiler ???

Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatılması ile ilgili sivil toplum örgütlerinin mahkemeye yaptıkları ara emri başvurusu için maheme kararı bekleniyor

16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:18
307 Okunma
Kim bu siyasiler ???

Çiğdem AYDIN – Bahar SANCAR

Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatılması ile ilgili sivil toplum örgütlerinin mahkemeye yaptıkları ara emri başvurusu için maheme kararı bekleniyor...

Turizm kenti Grine’nin en güzel noktalarından biri olan arazi konusunda bazı siyaslerin menfaat elde etiği iddia edildi.

İlgili Kooperatife 49 yıllığına kiralanan ve Girne'ye kuşbakışı bakan arazide başlanan 105 dubleks konut, havuzlu ve çeşitli ayrıcalıklara sahip kooperatif inşaatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Haftasonu gün boyunca gelen kulis bilgileri arasında bazı siyasilerin ilgili bölgedeki karara atfen kendilerinin de arazi aldıkları iddia edildi.

Büyük çaplı arazi peşkeşinin kamuoyundan gizlenerek kazı çalışmaları başlayınca farkedilmesi ile kamuoyunun ciddi tepkileri oluştu.

2017 yılından bugüne konuyla ilgili hangi süreçlerin yaşandığı merak ediliyor. Gelen kulis bilgileri arasında siyasilerin isimleri dikkat çekiyor.

SANER “ETİK BULMADIM” DEMİŞTİ…

VATANDAŞ SORUYOR “O ZAMAN NEDEN İPTAL ETMİYORSUNSUNUZ?”

Başbakan Ersan Saner’in ise hafta başı toplancak Bakanlar Kurulunda konu ile ne karar alacağı ve bu kararı kamuoyuna açıklayıp açıklamayacağı ise merak ediliyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Perşembe günü Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a konuşan Başbakan Ersan Saner “bu kararı etik bulmuyorum” demişti. Başbakanın bu açıklamasını Gündem Kıbrıs’tan öğrenen vatandaşlar “etik bulmuyorsan neden iptal etmiyorsun” diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre Saner hükumetinin Bakanlar Kurulu’nun tümü kararın iptal edilmesinden yana.

Son Güncelleme: 16.08.2021 09:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kime sahip çıkıyoruz? Kimi linç ediyoruz?
Kime sahip çıkıyoruz? Kimi linç ediyoruz?
Sahte Kimlikle Güneye Geçmeye Çalışan 2 Kişi Tutuklandı
Sahte Kimlikle Güneye Geçmeye Çalışan 2 Kişi Tutuklandı
Sigara izmaritleri en önemli yangın sebebi!
Sigara izmaritleri en önemli yangın sebebi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim