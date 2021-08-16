Kim bu siyasiler ???

Çiğdem AYDIN – Bahar SANCAR

Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatılması ile ilgili sivil toplum örgütlerinin mahkemeye yaptıkları ara emri başvurusu için maheme kararı bekleniyor...

Turizm kenti Grine’nin en güzel noktalarından biri olan arazi konusunda bazı siyaslerin menfaat elde etiği iddia edildi.

İlgili Kooperatife 49 yıllığına kiralanan ve Girne'ye kuşbakışı bakan arazide başlanan 105 dubleks konut, havuzlu ve çeşitli ayrıcalıklara sahip kooperatif inşaatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Haftasonu gün boyunca gelen kulis bilgileri arasında bazı siyasilerin ilgili bölgedeki karara atfen kendilerinin de arazi aldıkları iddia edildi.

Büyük çaplı arazi peşkeşinin kamuoyundan gizlenerek kazı çalışmaları başlayınca farkedilmesi ile kamuoyunun ciddi tepkileri oluştu.

2017 yılından bugüne konuyla ilgili hangi süreçlerin yaşandığı merak ediliyor. Gelen kulis bilgileri arasında siyasilerin isimleri dikkat çekiyor.

SANER “ETİK BULMADIM” DEMİŞTİ…

VATANDAŞ SORUYOR “O ZAMAN NEDEN İPTAL ETMİYORSUNSUNUZ?”

Başbakan Ersan Saner’in ise hafta başı toplancak Bakanlar Kurulunda konu ile ne karar alacağı ve bu kararı kamuoyuna açıklayıp açıklamayacağı ise merak ediliyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Perşembe günü Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a konuşan Başbakan Ersan Saner “bu kararı etik bulmuyorum” demişti. Başbakanın bu açıklamasını Gündem Kıbrıs’tan öğrenen vatandaşlar “etik bulmuyorsan neden iptal etmiyorsun” diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre Saner hükumetinin Bakanlar Kurulu’nun tümü kararın iptal edilmesinden yana.